Tres ministros acuden a Dos Hermanas para el acto central de campaña de Por Andalucía

Yolanda Díaz , vicepresidenta segunda del Gobierno, afeó al presidente de la Junta Moreno Bonilla, el falso «milagro andaluz» del que habla. «Esto no va de invocar a la Virgen del Rocío, ni de milagros, sino de las políticas del Gobierno: había un 37% de paro y ahora hay un 19,4 por ciento», afirmó la ministra de Trabajo arrogándose el mérito de la bajada. «Amor, cariño y diversidad» fueron sus palabras finales para animar a ir a las urnas en una jornada donde el calor sofocante era el principal protagonista

Inmaculada Nieto, de la que su mentora que habló antes dijo que era una persona «dulce, amable, que no grita ni rompe nada», terminó el acto con un ¡Viva Andalucía Libre! Nieto aseguró que con ella en la presidencia no habría despidos en la Junta y que la única verdad que dijo Moreno en el debate de la RTVA era «que tenía en la mano un bolígrafo y no un camión». Pidió la movilización de la izquierda porque si no acabarían con la sanidad privada. «Moreno no ha sido diligente gestionando el dinero y ha devuelto partidas. Ha homologado el machismo de Vox y el negacionismo del cambio climático», concluyó.

Todo esto ocurrió en Dos Hermanas. Territorio reserva y feudo del socialismo sevillano, fue el escenario elegido por la marca blanca Por Andalucía para impulsar a su candidata Nieto. Aparte de Yolanda Díaz también acudieron dos ministros: el de Consumo, Alberto Garzón y la de Asuntos Sociales, Ione Belarra.

Esta última fue la telonera que abrió el acto ante el auditorio municipal que no colgó la bandera de lleno completo, con huecos en las gradas superiores. Belarra acusó al gobierno de Juanma Moreno de ser «incompatible con la vida» porque lleva cuatro años desmantelando la vida pública. Sobre la Monarquía afirmó que es «el espacio perfecto para la corrupción». Terminó su discurso apelando a sus seguidores con el lema quince mayero de «Sí, se puede».

Un pavo real se coló en el mitin porque hay un zoo cerca Raúl Doblado

Le siguió el ministro de Consumo, Alberto Garzón, que vino con un código de vestimenta poco apropiado para la fecha, pantalón gris y camisa blanca de manga larga. Volvió a la carga con «el desmantelamiento de la sanidad pública y su deriva a la privada». «Los derechos no caen del cielo sino que han venido cuando la clase trabajadora los ha reclamado», afirmó el dirigente de IU que puso su ejemplo personal de que él no podía haber estudiado sino fuera por la educación pública. «Las derechas persiguen un modelo de sociedad donde la mayoría de nosotros no cabemos, si en algún se ve eso es en la vida laboral, por eso las derechas odian a los sindicatos», y dejó constancia de la supresión de las ayudas recién recortadas en Castilla y León . La reforma laboral del Gobierno de Sánchez y Podemos fue el buen ejemplo de las cosas útiles para los trabajadores. Aprovechó el calor reinante para atacar al sistema «económico suicida que fomenta el capitalismo». Dibujó un panorama un tanto sombrío de Andalucía con la desertificación, los incendios forestales y el parque nacional de Doñana en peligro inminente.

El resto de los intervinientes presumieron de la unidad de la izquierda lanzando un grito clamoroso para «mandar a Olona a Madrid y a Nieto a la presidencia». La organización dio la cifra de un aforo de 3.600 personas, de los cuales ellos ocuparon unos tres mil. La minoría de bomberos forestales en huelga y trabajadores de Abengoa apoyaron el mitin.

Pavos reales versus banderas republicanas Con un horario casi británico, apenas sin retraso sobre las calurosas ocho de la tarde, aparecieron los líderes de las seis formaciones que conforman Por Andalucía. Banderas de la hoz y el martillo , del Sáhara, tricolores republicanas y por supuesto de Andalucía, añadían una nota de color visual al auditorio del municipio sevillano de Dos Hermanas. Del cromatismo sonoro se ocupaban de vez en cuando el glugluteo molesto y casi cavernícola de los pavos reales del zoo cercano que distraían la atención de los más de 50 periodistas que cubrían el acto. Uno de estos pavos se subió al estrado, causando la hilaridad de los presentes y el aplauso de los intervinientes, que lo vieron como un invitado cien por cien 'ecológico y sostenible'