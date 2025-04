El PP de Almería y Murcia, unidos por el retraso del AVE y la reducción del trasvase Tajo-Segura

Almería y Murcia, dos provincias de diferentes comunidades, separadas solo por una linde entre territorios, pero unidas en asuntos tan importantes como la carencia de infraestructuras ferroviarias y la escasez de recursos hídricos. El presidente de la comunidad murciana Fernando López Miras, junto a la consejera de Agricultura, Carmen Crespo y el presidente de la Diputación de Almería, Javier A. García, han mantenido un encuentro con empresarios de Asempal y la Camara de Comercio para demostrarles su apoyo en el desarrollo económico.

Un acto institucional, aunque marcado por la agenda de la precampaña de las elecciones andaluzas del 19J, en el que López Miras ha mostrado su convicción de que el Gobierno no cumplirá los plazos prometidos para la llegada del AVE . «En 2026, lamentablemente, no va a haber Alta Velocidad que conecte la región de Murcia con Almería, y no la va a haber porque a mi me dijeron una fecha concreta en agosto de 2018 y por aquí vamos», reveló.

Según el líder murciano, presidente el PP en su región, hay tres trazados con problemas como el proyecto de Totana, la integración del tren en Lorca, ambos en la región vecina, y la conexión con Pulpí en la provincia almeriense. «Cada día que pasa están perdiendo oportunidades los almerienses, andaluces, murcianos y el conjunto de los españoles. No puede ser que dos territorios tan importantes como Almería y Murcia estén sin conectarse por alta velocidad», criticó López Miras.

La consejera de Agricultura de la Junta de Andalucía y candidata a las próximas elecciones, Carmen Crespo, defiende actuaciones conjuntas para que ambas provincias no estén en desventaja. Los empresarios han vuelto a insistir en la necesidad del AVE con Murcia y no están dispuestos a admitir otra ficha distinta para el fin de las obras.

Los recursos hídricos son otra de las grandes demandas y más frente a los recortes previstos por el Gobierno del trasvase Tajo-Segura . Crespo ha criticado esta decisión del Ministerio de Transición Ecológica con «informes científicos desactualizados o malintencionados» que se producen en un momento de altos costes de producción para la agricultura.

Los representantes del PP han participado en la fiesta de 'los huevos con chorizo' en El Ejido. ABC

López Miras anuncia que desde su región tienen ya preparados todos los recursos por la vía contencioso-administrativa una vez que se publique el plan hidrológico para defender los intereses de los agricultores. Una acción que será secundada desde la Consejería de Agricultura para contar con todas las posibilidades hídricas.

«Murcia y Almería son provincias hermanas que producen el 50% de las frutas y hortalizas que se exportan en España . Gracias Fernando López Miras por demostrar tu compromiso para que la alianza entre las dos provincias sea lanzadera de desarrollo y crecimiento», afirma Javier A. García. El líder murciano ha visitado también la Diputación de Almería y la fiesta de 'los huevos con chorizo' en El Ejido, para posteriormente trasladarse hasta Huércal-Overa para mantener un encuentro con regantes de la localidad.