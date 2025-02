Olona le reitera a Moreno: «El Gobierno de la Junta de Andalucía será con Vox o no será»

«Se acerca el momento de elegir, más privilegio para los poderosos o protección para los andaluces, la degradación de los barrios o seguridad, los productos del campo marroquí o la defensa de nuestra tierra », así se ganó los aplausos de los ejidenses, en su mayor parte empresarios agricultores, la candidata de Vox a las elecciones de Andalucía del 19J, Macarena Olona. Lo dejó bien claro «el Gobierno de la Junta será con Vox o no será, porque no vamos a traicionaros».

Siguiendo este discurso, durante el acto en El Ejido arropada por el presidente de la formación Santiago Abascal y el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo, reiteró que «aunque solo sea necesario un escaño o la abstención de un solo diputado de Vox, no van a tener nuestro apoyo si no es con nosotros en el gobierno, porque ya han demostrado que no cumplen».

Al grito de 'presidenta, presidenta', Olona comenzó su intervención en la que criticó uno a uno a los candidatos que participaron en el debate en RTVA . Tuvo para todos, comenzado por Juanma Moreno al que le volvió a preguntar: «¿Vas a formar un gobierno en coalición con Vox?».

En la misma línea intervino Abascal en un evento público con fuerte presencia policial. « No fue el cam bio que esperábamos, los socialistas siguen devolver lo que han robado, la inmigración sigue siendo un problema, todo aquello que pacto el PP con Vox en 2018 se ha incumplido», remarcó.

El líder de la formación de ultraderecha aprovechó su alegato para hablar de «los problemas que genera la inmigración» , un discurso aplaudido en una localidad donde el 32% de la población son ciudadanos extranjeros y de estos, el 60% marroquíes. Respecto a Moreno y sus propuestas para la próxima legislatura criticó que «solo ofrece televisión gratis en el hospital, mientras que no entrega a la policía los datos de los 30.000 ilegales que disfrutan de la sanidad andaluza, mientras los andaluces, que mantienen la Seguridad Social, tienen que engrosar las listas de espera».

García-Gallardo expuso sus éxitos en la cogobernanza autonómica, donde dijo que habían conseguido eliminar el 50% de las subvenciones a la patronal y sindicatos. « Más de 20 millones de euros de ahorro. UGT y CCOO se os acabó la fiest a subvencionada aquí y pronto en Andalucía», ha insistido. Por ello, ha pedido el apoyo masivo para Macarena Olona porque «háganse la idea de lo que haríamos en Andalucía, una mujer de bandera, buena y bellísima».