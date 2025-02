El influjo de Pedro Sánchez hace perder a Espadas 15 puntos en Sevilla desde las municipales de 2019

El batacazo del PSOE en Sevilla capital en las elecciones autonómicas de este domingo 19 de junio muestra cifras realmente reveladoras y, además, recalca con claridad el efecto negativo que ha ejercido la figura y la gestión del presidente del Gobierno y secretario general ... del partido, Pedro Sánchez , en la candidatura del sevillano Juan Espadas . La comparativa de los resultados de este envite andaluz con respecto a las últimas elecciones municipales, las de mayo de 2019 y en las que el líder socialista andaluz venció y logró la Alcaldía de la capital, es elocuente y muestra una caída estrepitosa de Espadas, arrastrado por el influjo del sanchismo al igual que ha ocurrido con los socialistas de Madrid o de Castilla y León en los recientes comicios autonómicos.

En la capital andaluza, el secretario del PSOE-A ha obtenido en las elecciones regionales del domingo 81.876 votos, un 24% del total, lo que refleja una bajada de nada menos que quince puntos con respecto a las municipales de hace tres años , cuando consiguió casi 124.000 sufragios, el 39,2%, para alzarse con el triunfo sobre el PP. Venció Espadas en ocho de los once distritos de la ciudad, de hecho, mientras que ahora sólo lo ha hecho en dos, Cerro-Amate y Norte. Hace tres años sólo permitió que los populares cantasen victoria en Casco Antiguo, Nervión y Los Remedios, este último un feudo tradicional de los populares. De aquel triunfo que le dio el bastón de mando por derecho (en el anterior mandato logró el poder merced a un pacto con Izquierda Unida y Podemos) al fracaso estrepitoso de estos comicios andaluces, en los que su encendida defensa de la figura del presidente del Gobierno y de la gestión estatal le ha hecho parecer una especie de delegado de Sánchez. Con resultados nefastos incluso en la ciudad en la que ha sido alcalde hasta enero.

Sólo Cerro-Amate y Norte

Bajando al detalle de cada distrito, los registros resultan impactantes. Los socialistas sólo han logrado quedar primeros en dos de esas once demarcaciones y en ambos casos el descenso, con todo, ha rozado los veinte puntos con respecto a las municipales más recientes. En concreto, en Cerro-Amate han cosechado 11.956 votos, el 36% del total, lo que conlleva una bajada de 18 puntos porcentuales sobre el 54,5% de los comicios locales, cuando 17.437 sevillanos de ese distrito les votaron. El PP estaba a 31 puntos en estos barrios y se ha colocado a sólo nueve. En cuanto al distrito Norte , el otro donde han conseguido ganar, Espadas ha pasado del 53% de los sufragios en mayo de 2019 (17.548 papeletas) al 34% de esos votos en el paso por las urnas de este domingo (11.951), una caída de 19 puntos. Incluso en los mejores distritos para los socialistas, el desastre ha sido mayúsculo.

En los nueve distritos restantes, el desgaste del que fuera alcalde ha sido también similar y el PSOE ha estado por detrás de los populares. Significativo ha sido, por ejemplo, el descenso en el distrito Este, donde la 'número dos' de Espadas en la lista de las andaluzas, Adela Castaño , gestiona la agrupación socialista. Allí, la bajada ha sido de nada menos que 17 puntos, pasando del 45% a rozar un escaso 18% de los sufragios (de 20.446 hace tres años a 13.998 votos), lo que supone un importante revés para la todavía concejal en el Ayuntamiento capitalino, adelantada por el PP en su zona de influencia.

En otras demarcaciones de clara tradición de izquierdas, la derrota socialista ha sido también sonada. En el distrito Macarena vencieron los populares, pasando Espadas de casi 14.000 votos y un 45% de los mismos en aquella primavera de 2019a 9.456 sufragios, el 29%. En Triana el PP ha sacado 26 puntos a un PSOE que parecía más movilizado en el clásico arrabal cuando dirigía las riendas del partido una de sus vecinas, Susana Díaz ; allí, Espadas ha caído 14 puntos, del 34% de 2019 (8.203 votos) a un exiguo 20% el domingo (apenas 5.300 papeletas). En Bellavista-La Palmera los socialistas caen 13 puntos, de un 32% de los respaldos a sólo el 19%; en San Pablo-Santa Justa, la reducción ha sido de 14 puntos, de un 41,5% en las municipales a un 25,5% en las autonómicas; y en el distrito Sur la bajada suma también 13 puntos porcentuales, pasando del 35% de hace tres años (10.776 votos) al 22% de este domingo (7.098 sufragios).

En los tres distritos donde Espadas ya perdió en los pasados comicios locales, la diferencia en favor del PP ha sido en esta ocasión tremenda. En Nervión, territorio de la agrupación controlada por Alfonso Rodríguez Gómez de Celis , hombre de confianza del presidente del Gobierno, han bajado los socialistas once puntos porcentuales desde los 7.124 votos de 2019 (25,5% del total) a los 4.366 de las elecciones andaluzas del domingo (14%). En el distrito Casco Antiguo, Espadas ha pasado en este periodo de los 7.749 respaldos (el 26%) a los 4.479 de estas elecciones regionales (el 15%), cediendo otros once puntos y con Vox en tercer lugar ya a menos de 900 votos de distancia. Mientras que en Los Remedios, un auténtico vivero de la derecha, Espadas ha perdido nueve puntos tras pasar de los 2.216 de las locales (el 16%) a los 1.181 votos del domingo (apenas el 7,6%), siendo en este distrito la tercera fuerza con 1.800 sufragios y once puntos menos que Vox. Las cifras son de verdadera hecatombe.