El 'gratis total' en los hospitales que inaugura la campaña para las andaluzas

Susana Díaz prometió en 2018 televisión gratis en los hospitales... y la echaron de San Telmo. Así que por si acaso, renovarse o morir . Y mejor redoblar la apuesta. Este viernes, el presidente andaluz y candidato a la reelección por el ... Partido Popular, Juanma Moreno, 'susaneó' hasta el punto de comprometerse a que si es reelegido tras las elecciones del 19 de junio, todos los hospitales públicos de la comunidad, además de la señal televisiva, tengan wifi gratuita a disposición de los usuarios.

Señores, es la campaña. Día 1. En su máximo esplendor. Todo el mundo en la carretera. Y puede gustar más o menos la propuesta de Moreno pero al menos esto no se inicia a las puertas de un club de alterne , como arrancó la carrera para las elecciones en 2018. Los tiempos de correrías con dinero público ya sólo son presente porque están siendo juzgados. Y a diferencia de tantas de las campañas anteriores que ha vivido Andalucía, en esta no ha lugar a que la corrupción se convierta en un tema mollar.

El Hospital Militar de Sevilla, promesa cumplida

No. Para empezar, como mandan los cánones, promesas . Engarzadas con la demostración de la palabra cumplida . En lugar de aquel antro de perdición de hace casi cuatro años, el presidenciable popular se desplazó ayer a la puerta del Hospital Militar de Sevilla , cuya reactivación ha sido uno de los grandes logros del Gobierno PP-Cs.

Allí fue donde prometió tele y wifi gratis. «El día que venga un candidato a prometer agua para los pacientes , que también han de pagarla, se sale del mapa», comenta jocoso a ABC un profesional sanitario echando cuentas de lo que termina saliendo la jornada en el hospital a quienes han de permanecer dentro. Ahora las familias pagan tres euros al día por la señal de internet y una cifra que oscila entre el euro la hora a los 3,60 euros el día completo, aunque existen también bonos por semana. Aún siguen vigentes los contratos establecidos por la anterior administración.

Espadas, en la feria de La Rinconada Juan Flores

A la propuesta del líder popular reaccionó rápido su principal oponente, el socialista Juan Espadas , que prácticamente vino a protestar... contra la antigua gestión socialista . Pues reprochó que Andalucía sea «la última comunidad autónoma de España en camas de hospital».

Además de aumentar su escaso nivel de conocimiento popular , es el principal reto al que se va a enfrentar en esta campaña: por mucho que diga representar a un nuevo PSOE, no caer en la contradicción de ciertas quejas que terminan volviéndosele en contra. Pero en suma, consideró mucho más prioritario crear nuevas plazas hospitalarias que poder ver a Juan y Medio gratuitamente en la soporífera y larga tarde del ingreso. El mismo reproche que pudieron hacer los populares en 2018 a Susana Díaz.

Vox y los pactos

También, está claro, se va a hablar mucho de pactos. Al menos este viernes dejaron en paz a los notarios, pero al elefante del posible acuerdo PP-Vox a la vallisoletana hay muchos que no quieren dejarlo salir de la habitación.

La propia Macarena Olona quiso pinchar a los populares con una de sus habituales bravatas. Y así pidió a Juanma Moreno que sea «honesto» y diga qué va a hacer a partir del día 20. Si convertirse en vicepresidente de Juan Espadas o « vicepresidente con un gobierno de Vox y conmigo al frente ». La candidata del partido de Abascal sigue poniendo el listón alto para el día del recuento.

Olona, en Sevilla Juan Flores

Sobre esto Espadas, desde la feria de La Rinconada, en Sevilla, reiteró su advertencia de que el posible pacto «de la ultraderecha» sólo «quiere recortar derechos».

La estrategia de los socialistas es un no parar. En el Congreso de los Diputados registraban una iniciativa para tratar de legitimar el 'cordón sanitario' a Vox . Quieren que todos los partidos cierren la puerta de forma taxativa a cualquier pacto con los de Abascal. Pero no va a dar tiempo a que el PP se retrate: no se votará hasta después de los comicios andaluces.

También erre que erre, en dirección opuesta, Juan Marín . En Madrid, el dirigente naranja aseguró que «Juanma y yo estamos convencidos de que vamos a sumar suficiente para gobernar».

La 'road movie' de Núñez Feijóo

Y de pactos habló asimismo el presidente nacional del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo , que no quiso tardar en estrenarse en campaña y protagonizó en su primer día hasta tres actos diferentes en la provincia de Málaga.

El líder de los populares apeló a que «ganando limpiamente el 19-J» el pacto de su partido «salga de los votos de las personas que viven en Andalucía». «Esos son nuestros aliados , ésa es la alianza que queremos hacer y no más», dijo.

Advirtiendo de paso contra el exceso de confianza , pidió a los votantes no fiarse de «los que dicen que vamos muy bien, que lo que pretenden es desmovilizarnos». Pero tampoco «de los que dicen que van a ganar, que quieren desmotivarnos». El PSOE —a través del CIS de Tezanos— y Vox en una misma frase, pero sin mentar a los lobos.

Significativamente, Feijóo inició su carrera electoral en 'territorio Moreno'... pero sin Moreno . Queda patente la estrategia de dos caravanas diferenciadas. Hoy estará en Granada.

También que mientras que el candidato se afana en vender sus logros y hablar de Andalucía, el gallego también aporta en ese sentido, pero menos. Lo principal, en su 'road movie', es zurrar a Pedro Sánchez y su Gobierno. Las elecciones andaluzas tienen numerosas lecturas nacionales y pueden convertirse en el primer escalón de un cambio de ciclo. Esto no ha hecho más que empezar. Por lo que pueda pasar, tanto Moreno como Espadas y Marín estarán hoy en la romería de El Rocío.