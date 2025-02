Los diez presidentes del Parlamento a lo largo de la historia de las elecciones andaluzas

La historia del parlamentarismo andaluz está protagonizada por diez políticos, ocho socialistas, un comunista y una representante de Ciudadanos, que han presidido la casa de todos los andaluces. Un cargo de marcado perfil institucional y poco atractivo para la opinión pública, pero que ha desempeñado un papel fundamental en la consolidación del sistema democrático en Andalucía.

Antonio Ojeda, 1982-1986

Antonio Ojeda, primer presidente del Parlamento andaluz ABC

Nacido en Escacena del Campo (Huelva) en 1941 pero muy vinculado a Sevilla por su profesión de notario, Antonio Ojeda fue el primer presidente del Parlamento, cuando estaba situado primero en el Palacio de la Audiencia Territorial y después en San Hermenegildo. En sus años de estudiante de Derecho en Sevilla fue compañero de curso de Felipe González y Manuel del Valle, y conoció a otros futuros dirigentes del PSOE, como Amparo Rubiales, Rafael Escuredo y Manuel Chaves.

A la Presidencia de la Cámara llegó tras haber sido senador por Jaén en la primera legislatura —provincia a la que estuvo donce años muy vinculado profesionalmente— y desempeñar el cargo de consejero de Interior de la preautonomía, donde tuvo un destacado papel, junto a Miguel Ángel Pino, en el encaje jurídico del referéndum del 28-F. También se le atribuye un papel clave en el diseño de la estructura jurídica de la Junta.

Dejó la Presidencia de la Cámara en 1986 para marcharse al Congreso , donde esperaba un cargo importante, al parecer prometido por el entonces todopoderoso Alfonso Guerra. Pero ese puesto nunca llegó y en 1987 dejó su acta para dedicarse a su profesión de notario. Ha sido decano del Colegio Notarial de Sevilla, presidente del Colegio Notarial de Andalucía y presidente del Consejo General del Notariado de España. El pasado 31 de enero se jubiló.

Ángel López, 1986-1988

Antonio Hernández Mancha y Ángel López se saludan en la constitución del Parlamento de Andalucía de 1986 Díaz Japón

Este sevillano nacido en 1944 ha sido uno de los presidentes del Parlamento más breves, al dimitir en 1988 tras dos años en el cargo. La razón: divisiones internas en el PSOE-A, que a finales de los ochenta se resumían en la pugna entre «guerristas» y «borbollistas».

Su renuncia, oficialmente por una dolencia y el deseo de reincorporarse a su cátedra de Derecho en la Universidad de Sevilla, estaba relacionada con el declive de Rodríguez de la Borbolla como líder del partido en Andalucía. De hecho, Borbolla dejó la Presidencia de la Junta dos años después de la dimisión de López, producida poco después de que aquel fuera relevado en la Secretaría General del PSOE-A por el entonces líder «guerrista», Carlos Sanjuán.

Al igual que Ojeda, López está considerado como uno de los presidentes de mayor prestigio . Ambos tienen en común una sólida formación académica —fue número uno de su promoción— y el haber desempeñado puestos de responsabilidad en la autonomía, ya que López fue consejero de Presidencia entre 1984 y 1986.

Tras su dimisión, su trayectoria ha estado vinculada a la Universidad —es catedrático de Derecho Civil—, pero también fue presidente de la Fundación El Monte (2002-2007) y es miembro del Consejo Consultivo desde 1993. Fue distinguido con la medalla de oro de Andalucía en 1991.

José A. Marín Rite, 1988-1994

José Antonio Marín Rite J. M. Serrano

La llegada del que fue el primer alcalde democrático de Huelva a la Presidencia del Parlamento estuvo marcada por la polémica salida de Ángel López, y el no menos controvertido pleno donde sólo el PSOE apoyó su nombramiento, a diferencia de lo ocurrido con sus predecesores.

En su grupo, al menos, no hubo disidencias a la hora de apoyar a este «guerrista» que en su primer discurso ante la Cámara dimitió como alcalde de Huelva y de la FAMP, de la que fue su primer presidente desde 1986. A pesar de su condición de «guerrista», este político supo adaptarse a los nuevos tiempos y al liderazgo de Manuel Chaves.

Tuvo que dejar la Presidencia al no lograr su partido mayoría absoluta en 1994 , pero antes tuvo tiempo para culminar el traslado del Parlamento de San Hermenegildo a su sede actual, el Hospital de las Cinco Llagas. Con sus predecesores, este abogado tenía en común haber cursado la carrera de Derecho, y fue diputado andaluz desde 1982 hasta 2004, cargo que simultaneó con la Alcaldía de Huelva. Entre 1994 y 2005 estuvo en el Senado, donde fue portavoz de la Comisión de Justicia de la Cámara Alta.Tiene la medalla del Parlamento de Andalucía y la Gran Cruz de San Raimundo de Peñafort. Nacido en Valverde del Camino en 1941, Marín Rite fue desde 2005 hasta su jubilación presidente del Puerto de Huelva.

Diego Valderas, 1994-1996

Primer presidente no perteneciente al PSOE, Diego Valderas EFE

Este político de Bollullos Par del Condado es el único de los siete presidentes del Parlamento que no pertenece al PSOE. Su llegada al cargo coincide con el bienio más convulso y de mayor protagonismo de la Cámara andaluza en toda su historia, la conocida como la legislatura de la «pinza», cuando PP e IU condicionaron decisivamente el gobierno del entonces presidente Manuel Chaves.

De hecho, Valderas llegó al cargo gracias a un pacto entre los líderes del PP-A e IUCA, Javier Arenas y Luis Carlos Rejón, respectivamente. En los dos años de la «pinza» , el PSOE no pudo aprobar ni uno solo de sus presupuestos, lo que obligó finalmente a Chaves a disolver la Cámara y convocar nuevas elecciones en 1996. Como anécdota, señalar que Valderas era el presidente del Parlamento cuando se produjo el debate que ha copado más telediarios fuera de Andalucía: el que obligó a suspender la sesión por culpa de un ataque de risa generalizado de sus señorías.

Antes de presidir la Cámara, fue alcalde de su localidad natal desde 1979 y es uno de los tres presidentes que sigue activo en política. Su perfil es mucho más político que el de sus predecesores y lidera IUCA en Andalucía desde 2000.

Javier Torres Vela, 1996-2004

Javier Torres Vela Díaz Japón

La coalición entre PSOE y PA en 1996 puso fin a la legislatura de la «pinza» y permitió a Manuel Chaves consolidar un gobierno estable durante cuatro años. Este nuevo tiempo benefició a Javier Torres Vela, un político nacido en Pozo Alcón (Jaén) pero que todo el mundo identifica con Granada.

Su nombramiento responde a la cuota de esa provincia, pero también al deseo de recuperar a una figura de prestigio y con pocas aristas que diera a la Presidencia del Parlamento un perfil más institucional respecto al bienio anterior. Y Torres Vela daba el perfil.

Había sido consejero de Cultura entre 1986 y 1990 —en dos ejecutivos de Borbolla— no fue laminado por los «guerristas» tras la salida de aquel y supo posicionarse ante la llegada de Chaves. Además, conocía bien la Cámara —era diputado desde 1982— y venía avalado con una sólida formación académica por su condición de profesor de la Universidad de Granada. Torres Vela se mantendría en el cargo durante dos legislaturas, convirtiéndose en el presidente de la Cámara más longevo.

En 2004, el PSOE decidió enviarlo al Congreso, junto a consejeros como Alfonso Perales y Magdalena Álvarez. En 2007, volvió a Granada para ser candidato del PSOE a la Alcaldía. Perdió frente a José Torres Hurtado. Un año después decidió dimitir como portavoz municipal de su formación y abandonar la política activa.

Mar Moreno, 2004-2008

Mar Moreno, primer mujer en presidir el Parlamento Juan José Úbeda

Esta jiennense ha sido la primera mujer en presidir el Parlamento, aunque el carácter institucional del cargo iba poco con el perfil político de alguien que aspiraba a lo máximo en el PSOE andaluz.

Licenciada en Derecho, la llegada de Moreno a la Presidencia de la Cámara en 2004 fue vista por algunos como un declive del destacado papel que jugó hasta entonces en el PSOE-A como vicesecretaria general. Poco después, Luis Pizarro se colocaba como «número dos» del partido, mientras que Gaspar Zarrías seguía siendo el principal apoyo del presidente en la Junta.

Esa pérdida de peso político de Moreno hizo que, antes del final de la legislatura, en el partido supieran que quería un destino de mayor enjundia. Y lo tuvo. Chaves la nombró en su último gabinete consejera de Obras Públicas en 2008 . Pero tres meses después dimitía tras requerida por Zapatero para formar parte de la ejecutiva federal.

Un año después, se produjo el relevo de Chaves, lo que situó a Moreno en todas las quinielas de la sucesión. La impresión se reforzó más cuando entró en el Gobierno de José Antonio Griñán, primero en Educación, y después, en Presidencia. Sin embargo, su reciente pulso con Zarrías en Jaén, que perdió, y su apuesta fallida por Carme Chacón en el último congreso federal, la situaron muy lejos de ser esa sucesora.

Fuensanta Coves, 2008-2012

Fuensanta Coves, el día de su elección como presidenta EFE

El perfil institucional que introdujo hace años Torres Vela y que continuó Mar Moreno se consolidó con la Presidencia de Fuensanta Coves, una política que ha desarrollado toda su carrera en el PSOE de Almería.

Es licenciada y doctorada en Farmacia por la Universidad de esa provincia, donde, además de profesora, ejerció durante tres años la dirección del Secretariado de Planes y Proyectos del Vicerrectorado de Investigación.

Su elección como consejera de Medio Ambiente vino en 2000 de la mano de Manuel Chaves, durante su mandato como consejera, el Gobierno traspasó a Andalucía la gestión de los Parques Nacionales de Doñana y Sierra Nevada . Además, impulsó el programa «Life» para la recuperación del lince.

En el lado negativo, Coves tuvo que enfrentarse a la polémica por el hotel en el paraje de El Algarrobico, en Cabo de Gata, y el fracaso de las reclamaciones a Boliden por el desastre de Aznalcóllar. En 2008 llegó a la Presidencia del Parlamento, tras ser designada por Chaves y votada unánimemente por todos los diputados.

Manuel Gracia Navarro, 2012-2015

Entrevista a Manuel Gracia Millán Herce

Otro socialista, Manuel Gracia Navarro, tomó el relevo de Coves como Presidente del Parlamento en la IX Legislatura con 57 votos a favor: los de los diputados socialistas y los de IU. Recibió los votos en blanco de miembros del PP.

Gracia es Licenciado en Filosofía y Letras y Catedrático de Instituto y militante del PSOE desde 1975. Entre sus hitos profesionales más destacados se encuentra haber sido Secretario General y Presidente Nacional de FETE-UGT y erigirse como senador por la provincia de Córdoba en las Cortes Constituyentes de 1977.

En Andalucía, ha sido Consejero de Educación y Ciencia de la Junta (1982-1986). En la Cámara andaluza, Diputado en todas las legislaturas, fue Portavoz del Grupo Socialista (2004-2011), destacando como Presidente de la Comisión de Desarrollo Estatutario encargada de la Reforma del Estatuto de Autonomía, que culminó en 2007.

Apasionado de la lectura y volcado en el ámbito de la Educación y las políticas sociales, pertenece a la Orden del Mérito Constitucional de España y a la Orden de las Palmas Académicas de la República Francesa.

Juan Pablo Durán Sánchez, 2015-2018

Durán, elegido en segunda votación Raúl Doblado

El presidente fue elegido en segunda votación y con el único apoyo de los 47 diputados socialistas al no haberse logrado un acuerdo entre los diferentes grupos que componían el nuevo arco parlamentario.

La irrupción de Ciudadanos y Podemos en el panorama autonómico complicó, más si cabe, la elección del Presidente del Parlamento andaluz de la X legislatura. En la primera votación se registraron 47 votos para, Juan Pablo Durán recibió 47 votos, 33 para Manuel Andrés González y 29 en blanco.

Durán fue portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Córdoba tras encabezar la lista del PSOE en las elecciones municipales de 2011, reto que asumió siendo ya secretario provincial del partido, responsabilidad a la que accedió en 2008 y para la que fue reelegido en julio de 2012.

Desde el año 1996 milita en el PSOE , partido en el que ha ocupado la secretaría de Administración en el período 2000-2004 y la secretaría de Organización en el mandato (2004-2008). Ha sido miembro del Comité Federal y coordinador del Consejo Territorial del PSOE de Andalucía.

Marta Bosquet (diciembre 2019-actualidad)

La primera presidenta del Parlamento con un Gobierno no socialista en San Telmo y la segunda no perteneciente al PSOE. Hace unas semanas esta almeriense representante de Ciudadanos aseguraba que no va a «tener mayor honor en mi vida que haber sido presidenta del Parlamento» por «lo que conlleva, que es representar la voluntad de los andaluces». Nacida en Almería en 1969, la actual presidenta es licenciada en Derecho por la Universidad de Granada y fue letrada hasta 2008 del servicio de víctimas de violencia de género. Es madre de dos hijos y, quienes la conocen aseguran que es «adicta al trabajo». En estas elecciones de 2022 concurre como número 2 por Sevilla, donde es líder el candidato de la formación naranja y actual vicepresidente, Juan Marín .