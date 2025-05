La campaña se enreda con vetos cruzados ante notario

En las campañas electorales todo sucede muy deprisa. Los partidos que concurren a las elecciones del próximo 19-J quieren contar sus proyectos políticos, sus propuestas de Gobierno y las críticas a sus adversarios en toda Andalucía varias veces durante los quince días ... establecidos para ello. Pero la realidad es que en la memoria de los electores sólo quedan retenidas dos o tres ideas de las formaciones políticas con las que se sienten más identificados o de las que más discrepan. Para ser más precisos, los electores se quedan con impresiones generales tras procesar la información que reciben durante los días centrales de la campaña electoral.

La situación política andaluza que dibujan las encuestas publicadas hasta hoy mismo —por cierto que esta misma mañana se ha conocido la encuesta preelectoral del CIS que da una amplia ventaja al PP de JUanma Moreno— evidencia que será muy difícil que una formación política pueda lograr mayoría absoluta en las urnas y gobernar con comodidad. Por eso los pactos son clave para determinar quién ocupará el sillón de San Telmo y de la mano de qué fuerza política.

En este escenario no es casual que los dos líderes de los principales partidos, Juanma Moreno y Juan Espadas, hayan centrado sus mensajes en las horas previas al inicio de la campaña electoral precisamente en esos pactos. Mejor dicho, en el veto a esos pactos. Y, además, ante un fedatario público para que romper la promesa tenga un coste político más elevado.

Porque firmar ante notario un determinado acuerdo de intenciones no es más que un acto simbólico ya que no se trata de un acto administrativo de obligado cumplimiento ni para argüir ante los tribunales. Sin embargo, es un recurso utilizado para evidenciar que el candidato está diciendo la verdad. El candidato socialista, Juan Espadas, conminaba a Moreno a acudir juntos a un notario y firmar que el PP no pactará con Vox tras las elecciones autonómicas. «Aquí mismo en Málaga si le viene mejor», ironizaba incluso el candidato socialista.

Precedente

La propuesta de Espadas no era, ni mucho menos, inocente. Porque el 11 de noviembre de 2018, la iniciativa fue de Juanma Moreno, quien acudió a un notario de Córdoba para firmar que no pactaría con Susana Díaz y retó a Ciudadanos y a Adelante Andalucía a hacer lo mismo. Por supuesto no lo hicieron aunque Juan Marín insistió en toda aquella campaña que no apoyaría a Susana Díaz y efectivamente así lo hizo cuando se abrieron las urnas.

Este miércoles, el presidente andaluz y candidato del PP, Juanma Moreno , respondía al candidato socialista con la misma moneda. «Son cortinas de humo y elementos de desesperación del PSOE», dijo Moreno en relación con esa propuesta de Espadas, al que invitó a que firme ante notario que no va a gobernar con ese conjunto de siete partidos de la extrema izquierda y nacionalistas o que se respete que gobierne la lista más votada.

Porque precisamente ahí está la clave de toda esta polémica política. Juan Espadas ya ha advertido que los diputados del PSOE no se abstendrán para evitar que Vox entre en un posible Gobierno de Juanma Moreno a pesar de que el presidente andaluz lo ha retado públicamente a ello. También es otro clásico. El candidato que va ganando en las encuestas siempre ofrece a quien ocupa el segundo lugar que deje gobernar a la lista más votada. Lo hizo Susana Díaz en 2018 y ahora lo hace el presidente Moreno.

Moreno insiste en que su «máxima aspiración es gobernar en solitario y eso no es una quimera». Ha indicado que ofrece a los andaluces un gobierno «serio, eficaz y gestor» y, ante todo, viable que no esté «atrapado por pactos que limiten» la acción del ejecutivo.

Inicio de campaña

Y todo en un contexto de inicio de campaña. Esta noche a las doce tendrá lugar la tradicional pegada de carteles que aunque ya no ensucia las fachadas de las ciudades como antaño se mantiene como el inicio oficial de la campaña electoral.

Así, Juanma Moreno estará en Málaga , en el Parque Balsa de Decantación en un acto público pero pedirá el voto por primera vez en un hotel en Sevilla a donde se trasladará al filo de la medianoche. Juan Espadas ha elegido la Plaza de San Juan de Jaén, ciudad donde pasará toda la jornada. También Sevilla es la ciudad elegida por el candidato de Ciudadanos , Juan Marín, para pedir el voto. Empezará la tarde en Jerez junto a Edmundo Bal y la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís en el Parque Alameda del Banco. La Plazoleta de San Isidro en Algeciras, localidad natal de su candidata a la presidencia, es el lugar elegido por Inma Nieto de Por Andalucía.

En Vox el acto inicial de campaña lo harán el viernes por la tarde, a partir de las 20.30 horas en el banco de la calle Asunción de Sevilla donde Abascal inició su carrera política. Pero esta noche, Macarena Olona tiene un acto en Granada, en la Plaza de Isabel la Católica.