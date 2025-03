Cinco meses después de la dana que provocó una de las mayores tragedias naturales de la historia de España, toda la atención mediática se centra en las responsabilidades políticas y judiciales de los dirigentes de la Generalitat por no haber lanzado a tiempo la alerta. ... Sin quitar un ápice de importancia a que se aclare el papel que los distintos agentes políticos tuvieron en la tragedia y en los días posteriores. Sin poner en duda que es necesario depurar responsabilidades políticas y judiciales sobre la actuación de los distintos agentes esa fatídica tarde en la que 219 personas perdieron la vida; y teniendo claro, que el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, no estuvo a la altura de las circunstancias y debería presentar la dimisión, como exigió ABC, creo que cometeríamos un enorme un error si no ponemos las luces largas y empezamos a trabajar para evitar que estos fenómenos naturales, que muy probablemente volverán a repetirse, tengan el menor impacto posible. Porque sí, es posible que si la alerta se hubiera lanzado antes quizás se podría haber salvado alguna vida, lo que sin duda, es mucho, pero se habrían anegado campos, calles, viviendas, coches... exactamente de la misma manera que ocurrió. De modo que sí, dar una alerta a tiempo es importante y, probablemente, los políticos habrán aprendido la lección. De hecho en este último episodio de encadenamiento de temporales, a los que no estamos muy acostumbrados, al menos en el centro de la península, no ha habido quejas sobre el comportamiento de los responsables de los municipios o comunidades afectadas. Sin embargo, sí hemos vivido inundaciones y desbordamientos de ríos y barrancos, que probablemente se pudieran haber evitado con una buena limpieza de los cauces, y con obras hidráulicas.

En un reciente informe de Fedea, Diego Rodríguez, catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, aseguraba que la dana ha puesto de manifiesto los costes de la inacción en la gestión de los riegos climáticos. Señala que «es altamente probable que un evento de la intensidad de la reciente dana de Valencia hubiese sido difícilmente manejable en casi cualquier contexto, pero también es altamente probable que una preparación más adecuada hubiese reducido de modo muy significativo los impactos». En ese informe se proponían posibles fuentes de financiación para las necesarias inversiones. En primer lugar, hacer uso de los fondos europeos disponibles, pero a medio y largo plazo, también se podría poner un canon hidráulico o un recargo en el IBI de las zonas inundables. El Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, por su parte, reclama un Pacto de Estado sobre el Agua que «garantice la ejecución de las inversiones recogidas en los Planes Hidrológicos y las de defensa de avenidas de las Cuencas Hidrográficas». El presidente de la institución, Miguel Ángel Carrillo, en unas recientes jornadas en Madrid, lamentó que no se hayan «atendido» las recomendaciones técnicas que los ingenieros de caminos han realizado sobre las infraestructuras hidráulicas que se necesitan y su mantenimiento, así como sobre la «necesaria» limpieza de los cauces. Ha llegado, sin duda, el momento de hacer caso a los que saben, de dejar a un lado ideologías extremas que en aras de un supuesto ecologismo impiden limpiar ríos y barrancos, y de acometer las infraestructuras necesarias para que los próximos fenómenos climáticos extremos, que sin duda se producirán, nos cojan mejor preparados. No sé si es demasiado pedir. Los constructores urgen inversiones La patronal de la construcción, Seopan, y los ingenieros de Caminos cifran en 5.000 millones la inversión necesaria para abordar de manera urgente infraestructuras resilientes a inundaciones en la cuenca mediterránea, para para afrontar nuevas danas.

