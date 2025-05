Yolanda Díaz urge al Gobierno a parar la opa del BBVA sobre el Sabadell

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, calificó de «muy mala noticia» que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) haya autorizado con condiciones la OPA del BBVA sobre el Banco Sabadell y defendió que «el Gobierno tiene que hacer lo que tiene que hacer, que es parar esta operación y ponerse del lado del bien común».

Díaz se expresó en estos términos durante una entrevista en RTVE donde comentó que «el Gobierno tiene la última palabra en esta materia» e instó a que «hagamos lo que hemos dicho que íbamos a hacer». Además, señaló que llevar a cabo esta operación en contra de todo el tejido económico, social, cultural y sindical de Cataluña es un «error mayúsculo». Igualmente, subrayó que «pierde hoy la democracia con esta operación».

La vicepresidenta segunda también alertó de que la OPA eleva los riesgos sistémicos en la banca española, restringe y encarece el crédito a familias y pymes y ahonda en el proceso de concentración bancaria que se está produciendo que, en España, va ya por el 70%.

En este punto, dijo que le gustaría «aquí escuchar a la patronal, a ver qué nos dice» porque «esto va en contra de los intereses mayoritarios de nuestro país».

Jornada laboral

Por otro lado, y coincidiendo con la celebración este jueves del Día Internacional del Trabajo, Díaz proclamó que la tramitación de la reducción de la jornada laboral ha llegado a «un punto de no retorno», aludiendo así a que la próxima semana se aprobará en Consejo de Ministros, tras el retraso sufrido esta semana a consecuencia del apagón.

No ofreció detalles sobre la marcha de las negociaciones con Junts ante la tramitación parlamentaria y se centró en criticar al PP por no clarificar su posición, preguntándose «para qué sirven» sus 137 diputados. Destacó que la mayoría de sus votantes también quieren la reducción de jornada y pidió que no se coloquen «en contra de su país» en el PP.

«Recuerden que el Partido Popular votó en contra de todo. Llegó a votar en contra y no acompañar al Gobierno de España con el mejor mecanismo de protección social que eran los ERTE. Votó en contra de todas las medidas que mejoraban la vida de la gente trabajadora y que hoy nadie refuta. Incluso recuerden que el señor Feijóo llegó a decir que había que replantear el apoyo a la reforma laboral, pero hoy siguen en el no», aseveró Díaz.

Asimismo, resaltó que Feijóo llegó a proponer hace meses abordar la jornada laboral de cuatro días, si bien denunció que el «problema» que tiene el líder del PP es que «no manda» en su partido. «A cada paso que da, sale Esperanza Aguirre, Aznar y Ayuso diciéndole por dónde tiene que ir», espetó.