Trump anuncia un acuerdo «histórico» entre Israel y Hamás para la liberación de todos los rehenes y el repliegue israelí en Gaza

Yolanda Díaz quiere revisar el salario mínimo cada semestre en función de la inflación

Trabajo condiciona la subida de 2026 a que solo se aplique al sueldo base y exigirá por ley que un 80% de los empleados tengan convenio colectivo

La vicepresidenta segunda aprobará una subida del SMI con dos cuantías para que Hacienda decida si aplica el IRPF

José María Camarero

El Gobierno quiere que la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) que se aprueba cada principio de año pueda ser revisada a los seis meses si la evolución de los precios se distancia con respecto a las previsiones iniciales. Esa es ... la intención que el Ministerio de Trabajo ha plasmado en el borrador de real decreto que va a negociar con los agentes sociales para aprobar el alza de 2026 y, al mismo tiempo, consolidar un nuevo régimen para regular el salario mínimo que garantice, entre otras cuestiones, un incremento automático y que sea acorde siempre al 60% del sueldo medio.

