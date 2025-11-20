Suscribete a
Yolanda Díaz desempolva su proyecto para impulsar cooperativas «éticas» frente a la gran banca

Aprovecha el fin de la opa de BBVA para que fomentar a entidades con criterios sociales

BBVA fracasa en su opa sobre el Sabadell con una aceptación de solo el 25%

José María Camarero

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha puesto encima de la mesa un proyecto para fomentar las entidades financieras «éticas», con una línea de negocio centrada en criterios sociales y medioambientales, toda vez que ha fracasado la opa de BBVA sobre Banco Sabadell, llamada ... a convertirse en el segundo banco de España. El proyecto de real decreto que el Ministerio de Trabajo ya tramita apela precisamente a la «concentración progresiva» del sector financiero como una de las causas por las que quiere impulsar entidades más pequeñas y con nuevos criterios de gestión.

