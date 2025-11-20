Yolanda Díaz desempolva su proyecto para impulsar cooperativas «éticas» frente a la gran banca

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha puesto encima de la mesa un proyecto para fomentar las entidades financieras «éticas», con una línea de negocio centrada en criterios sociales y medioambientales, toda vez que ha fracasado la opa de BBVA sobre Banco Sabadell, llamada ... a convertirse en el segundo banco de España. El proyecto de real decreto que el Ministerio de Trabajo ya tramita apela precisamente a la «concentración progresiva» del sector financiero como una de las causas por las que quiere impulsar entidades más pequeñas y con nuevos criterios de gestión.

Trabajo considera que la banca se ha adentrado en una «creciente complejidad» con corporaciones «de gran dimensión internacional». La posición de Díaz en la fusión de BBVA y Sabadell siempre fue contraria a esta operación. Y aprovechando esta coyuntura en el mapa financiero, el objetivo de la ministra de Trabajo pasa por «reforzar» a entidades más pequeñas que «han acreditado eficacia, resiliencia y una especial orientación hacia objetivos sociales y medioambientales».

La norma afectará fundamentalmente a cooperativas de crédito, servicios financieros o fundaciones. Se trata de generar una estructura que las «promocione» como se ha hecho en otros países, de los que también quieren tomar como ejemplo para desarrollar la futura normativa española: Italia, Francia, Reino Unido... Y llega de la mano de Díaz por tratarse de entidades de carácter social dentro de la rama de Trabajo y Economía Social que tiene este ministerio.

Entre los criterios establecidos por el ministerio para definir a una entidad como ética se encuentran: «Priorizar el impacto social y ambiental positivo sobre la maximización del beneficio económico»; «reinvertir el 75% de sus beneficios en el reforzamiento patrimonial de la propia entidad»; «evaluar el impacto social y ambiental y a la economía social»; o «adoptar políticas de remuneración que reducen la diferencia salarial en la entidad, con una ratio retributiva entre el sueldo máximo y mínimo no superior a siete» veces.

El ministerio amaga incluso con la posibilidad de lanzar incluso un sello que identifique a las empresas que cumplan estos criterios, pero de momento no se concreta en el decreto. Es decir, convivirán estas entidades financiera sociales con las tradicionales de toda la vida y de esa gran dimensión.