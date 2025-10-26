Suscribete a
La Web3 empieza a acortar la distancia entre expectativas y realidad

Aunque el entusiasmo inicial sobre el internet descentralizado se haya rebajado, esta tecnología ya deja atrás la fase de las ideas y pide paso como nueva base de la economía digital

Adrián Espallargas

Adrián Espallargas

La Web3 ya no es una promesa ni un experimento reservado a tecnólogos y entusiastas del blockchain. Una década después de su irrupción, el llamado internet descentralizado se consolida como la nueva capa sobre la que se asienta buena parte de la economía digital. ... Tokenización de activos, pagos con 'stablecoins' e identidad digital soberana marcan el paso de una tecnología que ha dejado atrás los excesos del ciclo especulativo y avanza ahora hacia la integración con el sistema financiero global, bajo el paraguas regulatorio de Europa y el escrutinio de los grandes inversores.

