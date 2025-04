Von der Leyen advierte que la UE reaccionará a los aranceles «desde una posición de fuerza»

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, todavía confía en «una solución negociada» para evitar la confrontación a causa de los aranceles que quiere implantar la Administración Trump, «pero también tenemos un plan sólido para tomar represalias, si es necesario» en ... el que no habría líneas rojas. La presidenta intervino este martes ante el parlamento Europeo para explicar que la UE dispone de «muchas cartas» para negociar, disuadir y, si es necesario, contraatacar el plan de Trump de imponer amplios aranceles recíprocos a todos los socios comerciales de Estados Unidos.

Si se concretan al final, para la UE los nuevos aranceles llegarán tras la imposición del 25% sobre las exportaciones de acero, aluminio y automóviles. La Comisión Europea ya ha presentado una batería de contramedidas para tomar represalias, pero ha retrasado su entrada en vigor hasta mediados de abril, precisamente esperando que puedan servir para negociar con Washington, llegado el caso.

En esta ocasión, la Comisión ha subido el tono y advierte que su respuesta no tendrá límites ni líneas rojas. Hasta ahora, la doctrina de Bruselas era que las eventuales medidas de represalia serían «rápidas y proporcionadas» pero en caso necesario no se excluyen ataques en el sector de servicios, que es el más rentable para EE.UU. «Abordaremos estas negociaciones desde una posición de fuerza. Europa tiene muchas cartas en juego: desde el comercio hasta la tecnología y el tamaño de nuestro mercado. Europa no inició esta confrontación. Creemos que es un error y tenemos todo lo necesario para proteger a nuestra gente y nuestra prosperidad. Contamos con el Mercado Único más grande del mundo. Tenemos la fuerza para negociar. Tenemos el poder de contraatacar. Y los ciudadanos de Europa deben saberlo: juntos siempre promoveremos y defenderemos nuestros intereses y valores. Y siempre defenderemos a Europa».

Von der Leyen advirtió además que los aranceles elevarían los precios para el consumidor promedio, destruirían empleos, crearían un «monstruo burocrático» en las aduanas y serían «una pesadilla para las empresas estadounidenses que venden sus productos a Europa» porque «esta confrontación no beneficia a nadie».