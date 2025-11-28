Suscribete a
Vodafone subirá sus tarifas una media de 2,5 euros al mes a partir del 8 de enero

El incremento medio porcentual se sitúa en el 3,9% y, en función de los servicios contratados, oscilará entre 1 y 5 euros mensuales

Movistar subirá sus tarifas en torno a un 4% de media a partir del próximo 13 de enero

Sede de Vodafone en Madrid
Sede de Vodafone en Madrid

Las tarifas de Vodafone España se encarecerán, de media, unos 2,5 euros al mes (IVA incluido) a partir del 8 de enero de 2026 debido al «incremento significativo» de los costes de red, de la tecnología y de los contenidos, según han ... explicado fuentes de la teleco a Europa Press.

