Vodafone subirá sus tarifas una media de 2,5 euros al mes a partir del 8 de enero

Las tarifas de Vodafone España se encarecerán, de media, unos 2,5 euros al mes (IVA incluido) a partir del 8 de enero de 2026 debido al «incremento significativo» de los costes de red, de la tecnología y de los contenidos, según han ... explicado fuentes de la teleco a Europa Press.

A partir de la semana que viene la compañía comenzará a informar a los usuarios de la actualización de los precios, que supondrán un incremento medio porcentual del 3,9% y, en función de los servicios contratados, representarán una subida de la tarifa de entre 1 y 5 euros al mes.

«En el actual entorno del sector, marcado por un aumento sostenido del coste de los servicios digitales, las plataformas audiovisuales y la capacidad de red, resulta necesario mantener un nivel adecuado de inversión que asegure una experiencia de servicio fiable, segura y de la máxima calidad», han argumentado las fuentes de la compañía consultadas.

En cuanto al desglose de los aumentos medios de las tarifas, en líneas móviles el incremento se sitúa en 1 euro, mientras que para los usuarios que tengan solo fijo o fibra es de 1,5.

En las tarifas de internet portátil 5G la subida media mensual es de 2 euros, mientras que para los paquetes convergentes de fibra y móvil será de 3 euros.

En tanto, las tarifas que experimentarán las mayores incrementos mensuales son las denominadas Hogar Ilimitable y Negocio Ilimitable, con una subida de 5 euros.

A ello se suma que los paquetes que incluyan Disney+ tendrán que añadir un euro más de subida al incremento predeterminado, es decir, si la tarifa se eleva en 2 euros al mes pero incluye Disney+ el aumento total será de 3.

No obstante, la teleco controlada por la firma de inversión británica Zegona ha hecho hincapié en que esta actualización no afecta a las «tarifas sociales» o a servicios como Secure Net, One Number, Super WiFi o MultiSIM.

Además, han resaltado que el incremento de la tarifa estará acompañado de la activación de una serie de beneficios en el apartado de los datos móviles o en las conexiones de fibra (las de 300 megas pasarán a ser de 600), entre otras cuestiones.