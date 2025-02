Las voces que ponen la nueva economía a pie de calle

Cuando Carolina Denia y Juan Castromil estrenaron su canal de YouTube bajo el nombre de Clipset, los españoles aún desconocían qué era eso del 5G o la inteligencia artificial y la idea de un metaverso les habría parecido propia de la ciencia ficción ... . Corría el año 2006 y estos jóvenes, que trabajaban como 'freelance' para revistas especializadas en tecnología, entraron en la red social sin otra pretensión que compartir sus conocimientos de una forma más dinámica, con vídeos en los que analizaban los dispositivos de moda, como el Nokia N95 o el LG Shine. Fueron una suerte de pioneros en la divulgación tecnológica a través de medios digitales.

«YouTube en esa época estaba pensado para artistas, nosotros éramos el bicho raro», rememora el cofundador. El punto de inflexión llegó en 2011, al ganar el concurso YouTube NextUp, destinado a ayudar a los creadores más prometedores. «Nos dimos cuenta del potencial de la plataforma y decidimos dedicarnos a ello en exclusiva», señala Denia. Una apuesta que resultó acertada. En la inmensa amalgama de vídeos que es YouTube, el canal, en el que analizan los 'gadgets' y tendencias tecnológicas del momento, se ha consolidado como uno de los referentes en español, tanto por su antigüedad como por sus 2,45 millones de suscriptores, si bien también están presentes en Twitter, Instagram, TikTok y Facebook. «Procuramos contar lo más interesante para cada una de ellas y lo que creemos que el público de esa red busca», explica Denia, periodista de formación.

Los impulsores del canal aseguran que no utilizan guion, sino que prueban los dispositivos, examinan sus características (Castromil se centra en la parte de fotografía mientras que Denia se orienta al software), determinan qué es lo importante y graban. «Si son productos de gran consumo lo esencial es que los usuarios entiendan cómo pueden servirles en su vida diaria, mientras que si son 'gadgets' más profesionales el grado de detalle es mayor», aclara Castromil. La máxima, en cualquier caso, es que el contenido sea divertido y fácil de comprender.

Con un amplio bagaje como conferenciante, consultor, colaborador y presentador de televisión e incluso escritor, Marc Vidal es una de las voces más influyentes en transformación digital. En LinkedIn reúne la friolera de 435.000 seguidores, mientras que en YouTube suma 447.000 suscriptores. Su desembarco en la popular plataforma de vídeo, sin embargo, «no respondió a un plan preestablecido», sino que durante el confinamiento, en un contexto de máxima incertidumbre, su comunidad en LinkedIn y Twitter le formulaba preguntas que se le ocurrió responder recurriendo a este formato. «Hice un vídeo relacionado con el cierre total de la economía. Lancé mi teoría y tuvo una repercusión que ni yo me esperaba, así que pensé en grabar vídeos de vez en cuando», cuenta. Se compró una cámara nueva, dos focos, y lo más importante, empezó a recibir un 'feedback' de su audiencia al que antes no estaba acostumbrado: «Tienes mucho más contacto con la gente, lo cual te anima a echarle horas».

Los lunes realiza un directo de una hora de duración, cada martes y jueves cuelga un vídeo, mientras que el fin de semana publica un resumen de sus intervenciones en televisión con comentarios sobre lo que ha dicho. «El desafío radica en hacerlo atractivo. Busco la manera de explicar las cosas con un 'storytelling' interesante, así que suelo tirar de referencias históricas. Parte del éxito de mi canal es que es muy didáctico», asegura.

LinkedIn y YouTube son las redes sociales que han convertido a Marc Vidal en un divulgador de referencia en el campo de la transformación digital ABC

Preguntado por el perfil de usuarios asiduos a sus contenidos, comenta que la mitad son generacionalmente próximos a él, pero también ha conquistado a los jóvenes. «A veces me paran por la calle personas de 17 años a las que les interesa la economía o cómo esta se ve afectada por la tecnología. Otro grupo es gente inquieta, con espíritu crítico, a la que le preocupa el recorte de libertades que podrían provocar ciertas tecnologías», dice. Dirigidos a diversos públicos, sus vídeos sobre temáticas como la estanflación, el bitcoin, el reconocimiento facial o el euro digital acercan a la sociedad los entresijos de una economía en continua evolución.

Claves del éxito

La divulgación sobre los desafíos que plantea la disrupción tecnológica ha dejado de ejercerse solo desde las aulas y se ha hecho un hueco en las pantallas, a través de las plataformas 'online'. «Hace diez años trabajar en la nube o desde casa era casi imposible, pero la pandemia ha acelerado la revolución digital, de modo que personas que antes no estaban interesadas por estos asuntos ahora sí lo están. Si al inicio la moda era la categoría estrella, con el tiempo la tecnología ha explotado y se está publicando cada vez más», sostiene Michiel Das, profesor de EAE Business School. Basta con echar un vistazo a LinkedIn o Twitter para constatar la cantidad de reflexiones que están propiciando herramientas de inteligencia artificial, como ChatGPT.

A juicio del profesor hay una serie de razones detrás del boom de los 'influencers' de tecnología. «Antes, para conocer las principales noticias veías la tele o escuchabas la radio, pero hoy existe tanta información que se agradece que alguien sea capaz de sintetizar todo, sobre todo en el área tecnológica que avanza tan rápido», comienza por indicar. Otro elemento decisivo es el sentido de pertenencia: «Cuando te gusta la tecnología no siempre puedes hablar de ella con tu entorno directo, pero estos perfiles hacen que te sientas parte de un grupo que comparte tus mismas inquietudes». Desde el punto de vista formativo, en la era del aprendizaje continuo, cree que «la única forma de saber lo que está pasando es acceder a información fresca, bien resumida, algo en lo que estos creadores son muy buenos». Por último, entiende que, ante el acelerado ritmo de vida, la periodicidad con la que publican estos divulgadores en línea genera una rutina positiva para los usuarios, que ansían que lleguen determinados días de la semana para devorar la nueva entrega.

Para Das, España está alineada con el resto de mercados en lo que a difusión de contenidos tecnológicos se refiere, aunque percibe un cierto desajuste entre los avances tan llamativos que comentan los expertos en sus canales y la realidad de las empresas. «Hablan de soluciones muy avanzadas que a veces cuesta encontrar en las compañías», redunda. Aun así, el nivel de nuestros creadores es alto y no tienen nada que envidiar a los de países próximos, con la salvedad de Estados Unidos, que es la alumna aventajada.

Jaime Rodríguez de Santiago, que da voz al podcast Kaizen, piensa que España está entre los países punteros gracias a la proliferación de comunicadores que empiezan a alcanzar audiencias notables. «El salto pendiente es la monetización. Aquí tenemos muchísima producción de podcast y muy pocos monetizan», advierte. Él sí ha podido. Su espacio de divulgación acumula casi cuatro millones de descargas desde que empezó y tiene unos 20.000 oyentes a la semana. «Está dedicado al aprendizaje continuo, a descubrir personas, técnicas e ideas que ayudan a entender mejor el mundo. Son capítulos monográficos de 20-30 minutos en los que hablo de inteligencia artificial, toma de decisiones, productividad personal, etc. y a veces hay entrevistas con expertos de determinadas áreas», apunta este ingeniero de telecomunicaciones que ha desarrollado toda su carrera alrededor del emprendimiento innovador. Ha pasado por distintas startups, fundó la suya, trabajó en BlaBlaCar y hoy es el director regional de FreeNow para España, Francia y Portugal.

Jaime Rodríguez de Santiago compagina su cargo directivo en FreeNow con la elaboración de Kaizen, un podcast dedicado al aprendizaje continuo que tiene unos 20.000 oyentes a la semana Isabel Permuy

Mientras que entre diario se centra en su cargo directivo, los fines de semana los dedica a la elaboración del guion y la grabación de cada capítulo. «Nació como un hobby en 2019 para aprender a comunicar y obligarme a investigar nuevos temas, pero para mi sorpresa empezó a tener éxito y se ha convertido en uno de los podcast más escuchados de España», subraya. El camino no ha estado exento de obstáculos. «El mero hecho de leer el guion sin sonar robótico me llevó unos meses», recuerda. Lo más ventajoso de los podcast dice, es que han desbloqueado la oportunidad de acceder a nichos de interés que no tienen cabida en los medios de masas. «La posibilidad de llegar a cualquiera en cualquier parte del mundo –prosigue– da una economía de escala a la hora de comunicar que hace viables temas que pueden ser interesantes aparentemente para un porcentaje pequeño de la población».

Y no solo eso. La interacción con los fieles de su programa es una constante: «Me escriben a través del email, me pueden enviar notas de audio para participar en el podcast, también me contactan por Twitter…». El 60% de su audiencia se enmarca en la franja de edad de 25 a 45 años, muchos son directivos y emprendedores tecnológicos. Por si fuera poco, este podcaster acaba de lanzar su primer libro, 'La realidad no existe' (editorial Aguilar).

En TikTok, la red social por excelencia de los más jóvenes, Miriam González ha construido una comunidad de 132.500 seguidores gracias a vídeos en los que recomienda herramientas y cursos para aprender programación, resuelve dudas y comparte su día a día como profesional del sector. «Las redes sociales son una ventana muy positiva para divulgar este tipo de información. Hay personas a las que a lo mejor les llama la atención este mundo, pero piensan que no es para ellas o que es muy difícil entrar, así que trato de mostrar que todo el mundo puede hacerlo y que la tecnología no tiene por qué ser aburrida», afirma. En su opinión, son buenos tiempos para divulgar sobre tecnología porque en los últimos años ya estaba produciéndose un crecimiento muy grande del interés.

La programación se democratiza al ritmo de las redes Miriam González es ingeniera de software y utiliza plataformas como TikTok o Twitch para dar a conocer todo lo que rodea al mundo de la programación de forma sencilla y entretenida ABC

El profesor Das, de EAE Business School, destaca las implicaciones en la sociedad. «Muchos jóvenes no saben a qué quieren dedicarse porque su idea de las profesiones se basa en lo que les han transmitido las películas o los libros, sin haber estado en contacto con trabajadores de verdad. Perfiles como el de Miriam consiguen explicar a los jóvenes qué es un programador, lo que puede contribuir a aumentar las vocaciones STEM», justifica. En estas carreras atajar la brecha de género se presenta como un objetivo acuciante. «Es importante tener referentes y que las mujeres vean que ellas también pueden», remata Gónzalez, ingeniera de software, que crea contenido para otras plataformas, como Twitter, Instagram, YouTube o Twitch. Esta última es su preferida para interactuar con su comunidad. «Muchas veces –dice– pregunto por Instagram acerca de un tema y resuelvo las cuestiones en directo a través de Twitch».

Asegura que siempre le ha resultado fácil adaptarse al lenguaje y la forma de comunicar de las redes porque ya era consumidora habitual de las mismas. «Me pongo en el lugar de alguien que no sabe lo que estoy explicando –continúa– para contarlo de forma sencilla y sin que resulte aburrida. Así tanto los más expertos como los que están empezando son capaces de entenderlo». De eso, en definitiva, se trata la divulgación.