Suscribete a
ABC Premium

Vivienda sienta en su consejo asesor a más activistas que industria inmobiliaria

Mientras reserva diez plazas a plataformas de defensa del derecho a la vivienda y sindicatos, apenas deja tres para bancos y empresas del sector

José María Aguilera: «La vivienda es un problema común que sí entiende de ideología»

Ciudadanos consultan las ofertas de una agencia inmobiliaria
Ciudadanos consultan las ofertas de una agencia inmobiliaria ABC
Bruno Pérez

Bruno Pérez

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El órgano de asesoramiento técnico llamado a evaluar y orientar las iniciativas en materia de vivienda que se lancen desde el Gobierno de España para impulsar la configuración de un parque inmobiliario accesible y garantizar el ejercicio efectivo del derecho a una vivienda ... estará claramente dominado por asociaciones y plataformas de la sociedad civil dedicadas a la defensa del derecho a una vivienda y a la promoción de la gestión pública, y tendrá una presencia casi marginal de representantes del sector financiero y de la industria inmobiliaria, aquellos que se ocupan de financiar, promover y construir la inmensa mayoría de las viviendas que se edifican en España.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app