Victoria sin matices para un Sabadell que queda más pequeño y aún expuesto a compras

Banco Sabadell no oculta su alegría tras una victoria sin matices sobre BBVA. Con sus maniobras, pronunciamientos y el desempeño del banco a lo largo de estos más de 17 meses, la entidad catalana ha logrado repeler la opa de los vascos. Sin ... embargo, su futuro a medio plazo no deja de estar exento de ciertos interrogantes que habrá que despejar en los próximos meses y años.

Por lo pronto, el Sabadell se enfoca ahora en celebrar y transmitir el enorme respaldo que han recibido de sus accionistas y del mercado para seguir en solitario. El presidente, Josep Oliu, y el consejero delegado, César González-Bueno, agradecieron ayer el apoyo a sus accionistas, clientes, empleados y la sociedad en general para repeler al BBVA, e insistieron en que lo mejor era que la opa descarrilara. «Es una gran satisfacción confirmar que Banco Sabadell podrá continuar en solitario y avanzar en la historia de servicio a sus clientes que inició hace más de 144 años», aseguró el presidente, quien destacó también que «Banco Sabadell y BBVA son dos grandes entidades que generan más valor por separado que juntas». «Esta es la mejor salida para todos», continuó.

El CEO, por su parte, se pronunció en términos muy parecidos al destacar que «este proyecto tiene un gran presente y un mejor futuro de forma independiente, después de la gran transformación acometida en los últimos cinco años». «Y vamos a hacer todo esto prestando el mejor servicio a nuestros clientes y apoyando a la economía española con más financiación. Nuestros clientes quieren a Banco Sabadell como entidad independiente, y nosotros vamos a demostrarles que merece la pena que Banco Sabadell siga existiendo», añadió González-Bueno.

Su intención es permanecer en solitario, pero fuentes del sector señalan que su futuro a medio plazo todavía está por escribir. La principal razón que esgrimen es que el Sabadell permanecerá sin accionistas de control, ni siquiera un pequeño núcleo duro, y esa posición dificulta mantenerse firmes frente al resto del sector.

En el banco sí que tienen claro que a corto plazo es imposible que haya ningún movimiento sobre ellos. La duda está más bien en cuando haya pasado el momento opa, las aguas vuelvan a su cauce y regrese la presión por la consolidación bancaria por parte de los supervisores ya que el tamaño que tiene ahora mismo el Sabadell le deja entre grandes y medianos.

El hecho de no contar con accionistas de control o un núcleo duro hace más vulnerable al Sabadell

Fuentes financieras destacan que ahora el Sabadell queda con un tamaño más pequeño al haber vendido TSB y muy enfocado en España. Eso se vendió como algo positivo dentro del propio banco catalán ya que les permitía priorizar el mercado español prácticamente en su totalidad -salvo algunos pequeños puntos de interés con oficinas a nivel internacional-. Pero hay quien ve que haberse quedado con un tamaño más pequeño y centrado exclusivamente en España les resta opciones, sobre todo en rentabilidad. Y eso en el sector financiero lo tienen presente.

Fuentes bancarias apuntan a que el Sabadell tendrá que convencer al mercado todos estos meses de que la mejor decisión ha sido permanecer en solitario. De lo contrario, como apuntan en el sector, el banco quedaría muy expuesto a que otros quieran volver a asaltarle con operaciones corporativas.

Aun así, en el Sabadell nunca cierran puertas a nada en un futuro a medio y largo plazo ya que una cosa es el periodo que viene ahora tras la opa, de hacer mucha fuerza comercial, y otra lo que pueda ocurrir en unos años. Es por ello que en el sector financiero señalan que a futuro podría tener sentido recuperar ideas de consolidación como las que tienen que ver con Unicaja principalmente por la complementariedad de negocios.