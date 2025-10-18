Suscribete a
Victoria sin matices para un Sabadell que queda más pequeño y aún expuesto a compras

El banco celebra el rechazo a la opa y se siente respaldado por los inversores

BBVA fracasa en su opa sobre el Sabadell con una aceptación de solo el 25%

El Sabadell celebra el rechazo a la opa de BBVA: «Esta es la mejor salida para todos»

El consejero delegado de Banco Sabadell, César González-Bueno (i), y el presidente del Sabadell, Josep Oliu
El consejero delegado de Banco Sabadell, César González-Bueno (i), y el presidente del Sabadell, Josep Oliu
Daniel Caballero

Daniel Caballero

Banco Sabadell no oculta su alegría tras una victoria sin matices sobre BBVA. Con sus maniobras, pronunciamientos y el desempeño del banco a lo largo de estos más de 17 meses, la entidad catalana ha logrado repeler la opa de los vascos. Sin ... embargo, su futuro a medio plazo no deja de estar exento de ciertos interrogantes que habrá que despejar en los próximos meses y años.

