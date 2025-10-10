Suscribete a
Medida estéril

El veto a los vuelos cortos del Gobierno no eliminará ninguna ruta aérea en activo

La medida no dañaría a Barajas, que es el único aeropuerto con estas conexiones

Antonio Ramírez Cerezo

La aprobación el miércoles de la ley de movilidad sostenible en el Congreso de los Diputados trae consigo un nuevo dardo envenenado para las aerolíneas. El texto de la norma incluye una disposición pactada entre los partidos del Gobierno, PSOE y Sumar, ... que obliga al Ministerio de Transportes a impulsar la reducción de los vuelos domésticos cuando exista una alternativa ferroviaria de menos de 2,5 horas de duración con el fin de reducir las emisiones contaminantes. Se trata de una iniciativa que se dio a conocer por primera vez en 2021 como parte del elenco de medidas que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, expuso en el plan 'España 2050', pero que aparece ahora reflejada en la ley a insistencia del partido de Yolanda Díaz. La medida, sin embargo, nace estéril, porque no contempla ninguna afectación para el aeropuerto de Madrid-Barajas, que es la única infraestructura en la que se opera los vuelos en entredicho.

