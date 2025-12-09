Suscribete a
El vértigo de la empresa digital devora a los 'jefes accidentales'

La generalizada falta de preparación para el liderazgo se hace aún más visible al guiar a equipos en remoto y negocios en plena transformación

Laura Sánchez

El porcentaje es abrumador: el 82% de los jefes no están preparados para liderar. Un estudio realizado por el británico Chartered Management Institute (CMI) afirma que la digitalización y el trabajo híbrido han dejado al descubierto una carencia estructural en las empresas: la de los « ... jefes accidentales», profesionales que ascienden por méritos técnicos pero que no cuentan con la suficiente formación en liderazgo. El estudio señala que, tras la pandemia, muchos profesionales que fueron ascendidos como evolución natural de su carrera se encontraron ante la situación de tener que dirigir equipos en remoto, algo que no tenía nada que ver con ser buenos en su función. De pronto se enfrentaron a la tarea de tener que motivar a personas a las que no veían, resolver conflictos por chat y dar resultados en medio del caos.

