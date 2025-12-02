Suscribete a
Qué es Verifactu y cuándo se implementará finalmente tras el retraso del Gobierno

Estaba previsto que fuese obligatorio a partir del 1 de enero de 2026 para empresas con una facturación inferior a seis millones de euros, y desde el 1 de julio de ese mismo año para más de 3,4 millones de autónomos

La implantación del sistema Verifactu se aplaza a 2027 ABC
Lorena Gamarra

Apenas quedaba un mes para que autónomos y empresas se toparan con el nuevo software obligatorio de facturación electrónica ideado por Hacienda y bautizado como Verifactu pese a las críticas que viene acumulando durante los últimos meses, pero finalmente el año nuevo no vendrá ... con programa nuevo. Su implementación se retrasa hasta 2027, como ha avanzado el presidente del Gobierno en una entrevista, atendiendo así a las exigencias de Junts. El término es más que conocido para los empresarios, pero puede que no tanto para el resto.

