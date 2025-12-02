Qué es Verifactu y cuándo se implementará finalmente tras el retraso del Gobierno

Apenas quedaba un mes para que autónomos y empresas se toparan con el nuevo software obligatorio de facturación electrónica ideado por Hacienda y bautizado como Verifactu pese a las críticas que viene acumulando durante los últimos meses, pero finalmente el año nuevo no vendrá ... con programa nuevo. Su implementación se retrasa hasta 2027, como ha avanzado el presidente del Gobierno en una entrevista, atendiendo así a las exigencias de Junts. El término es más que conocido para los empresarios, pero puede que no tanto para el resto.

VeriFactu es la abreviatura de «Factura verificable en la sede electrónica de la AEAT» y se trata, como indica su nombre, de un sistema de verificación de facturas electrónicas impulsado por la Agencia Tributaria para combatir el fraude fiscal y fomentar la transparencia en la gestión, contabilidad y facturación de empresas y autónomos. Impulsado por la Ley Antifraude, el aspecto más importante es la obligación de emitir facturas mediante un software que permita enviar la información directamente a la AEAT.

Pero además de evitar las prácticas fraudulentas, como la omisión de facturas o la alteración de las facturas de venta una vez expedidas, tiene como objetivo contribuir a estandarizar y modernizar los sistemas informáticos empresariales, avanzando en la digitalización de los empresarios y profesionales.

Medida polémica

Sin embargo, esta iniciativa no ha estado exenta de polémica durante su lento avance. Empresarios y autónomos, de la mano de ATA, han venido solicitando una moratoria para su implementación. Los últimos en hacerlo han sido carnicerías, pescaderías y panaderías a través de sus patronales alegando que las microempresas y pymes de estos sectores no están todavía en condiciones de afrontar con garantías la entrada en vigor de Verifactu y que su aplicación inmediata podría tener consecuencias muy negativas para su continuidad.

Entre los varios obstáculos para la adaptación, denunciaban a la carencia de conocimiento técnico y legal, los elevados costes de software y de hardware y la falta de soporte y ayudas. Distintas encuestas y estudios apuntaban a finales de noviembre que más del 60% del tejido empresarial seguía sin iniciar la adaptación.

Cuándo entra en vigor

Tras el anuncio del presidente del Gobierno, el Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto que recoge, entre otras medidas, la ampliación del plazo para promover la digitalización de los procesos de facturación en empresas y por tanto de Verifactu.

Estaba previsto que fuese obligatorio a partir del 1 de enero de 2026 para empresas con una facturación inferior a seis millones de euros, y desde el 1 de julio de ese mismo año para más de 3,4 millones de autónomos. Ahora esos plazos se alargan un año, por lo que se les exigirá a partir del 1 de enero de 2027 para empresas con una facturación inferior a seis millones de euros, y desde el 1 de julio de ese mismo año para más de 3,4 millones de autónomos.