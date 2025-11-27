Suscribete a
Venezuela cumple su amenaza y revoca las licencias a Iberia y otras cinco compañías tras la advertencia de EE.UU.
Escucha las noticias de este jueves 27 de noviembre

Venezuela cumple su amenaza y revoca las licencias a Iberia y otras cinco compañías que cancelaron los vuelos tras la advertencia de EE.UU.

La medida aplica para la aerolínea portuguesa TAP, la colombiana Avianca, la filial colombiana de la chilena-brasileña Latam, la brasileña GOL y la turca Turkish, así como para la compañía española de Iberia

Iberia, Air Europa y Plus Ultra no ceden a las amenazas de Maduro y no retoman los vuelos a Venezuela

Un avión de Iberia en una imagen de archivo
Un avión de Iberia en una imagen de archivo

Venezuela ha cumplido su amenaza y ha revocado los permisos para operar en el país de seis aerolíenas a las que acusó de «terrorismo» después de que suspendieron sus rutas por una alerta emitida por Estados Unidos sobre la actividad militar en la región.

La ... medida aplica para la española Iberia, la portuguesa TAP, la colombiana Avianca, la filial colombiana de la chilena-brasileña Latam, la brasileña GOL y la turca Turkish, según la autoridad para la aviación civil (Inac) en una publicación en Instagram. Las señalan de «sumarse a las acciones de terrorismo de Estado promovido por el gobierno de los Estados Unidos, suspendiendo unilateralmente sus operaciones aerocomerciales», indicó el texto.

