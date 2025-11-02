Suscribete a
GASTOS HORMIGA

El vacío silencioso que merma nuestros bolsillos sin darnos cuenta

Las pequeñas compras que hacemos de forma instintiva son el primer eslabón para cuadrar el ahorro de un hogar. Pero los caprichos o las ganas de vivir pesan más en una decisión que lastra nuestras economías

José María Camarero

Por costumbre. Por sorpresa. Por descuido. Por capricho. O, simplemente, porque me lo merezco. Si pusiéramos en una lista todas las compras pequeñas que realizamos diariamente, como muchos hogares lo hacen con la cesta de la compra, se percatarían de lo extenso que es ... el reguero de gastos, muchas veces nimios y otras tantas inconscientes, que realizamos casi sin notarlo. Los tenemos tan digeridos que parece que no hacen daño a nuestro presupuesto. Aunque expuestos en un papel, implican un buen agujero de nuestras finanzas. El primero que más agujero nos hace. Y el más complicado de gestionar porque apenas hace ruido en nuestros monederos.

