UNED, medio siglo abriendo todas las puertas de la educación superior

La UNED es la única universidad pública sin nota de corte gracias a su metodología, que combina la docencia online, soportada por una plataforma tecnológica en constante evolución, con las tutorías presenciales. Cada año confían en la UNED más de 160.000 estudiantes matriculados en sus 187 sedes en España y 25 en 18 países del mundo porque en la UNED el lugar de residencia no es una limitación.

Ya está abierto el plazo para matricularse en sus 30 grados universitarios:

Filosofía; Antropología Social y Cultural; Lengua y Literatura españolas; Estudios Ingleses; Geografía e Historia; Historia del Arte; Ciencias Ambientales; Física; Química; Matemáticas; Economía, Administración y Dirección de empresas; Turismo; Ciencia Política y de la Administración; Sociología; Derecho; Criminología; Ciencias Jurídicas de las Administraciones Públicas; Trabajo Social; Pedagogía; Educación Infantil; Educación Social; Psicología; Ingeniería de la Energía; Ingeniería Eléctrica; Ingeniería en Electrónica industrial y automática; Ingeniería en Tecnologías Industriales; Ingeniería Mecánica; Ingeniería Informática; e Ingeniería en Tecnologías de la Información.

Para el curso 2025-2026 incorpora además a su oferta dos dobles grados: 'Ciencia Política y Sociología' y 'Derecho y Trabajo social'. También ofrece la posibilidad de estudiar 21 grados combinados, que permiten obtener dos títulos independientes con menos de 360 créditos.

Su oferta de formación reglada se completa con 75 másteres oficiales y 20 programas de doctorado.

Camino de especialización

Además, la UNED incluye en su catálogo más de 30 microtítulos de grado o máster, que permiten obtener una titulación propia en un solo curso académico y cuyas asignaturas, una vez aprobadas, se incorporan al expediente oficial del grado o máster correspondiente. En ellos, el estudiante puede elegir las asignaturas que más le interesan para especializarse o tener una primera toma de contacto con los estudios universitarios.

Su apuesta por la formación permanente se demuestra con la oferta de 800 titulaciones diferentes, la enseñanza de 16 idiomas oficiales, cursos de Extensión Universitaria, cursos online abiertos y gratuitos (MOOC) a través de UNED Abierta y su programa UNED Sénior para mayores de 55 años.

Una buena formación está acompañada de una investigación puntera. En la UNED hay más de 120 grupos de investigación y diversos centros e institutos especializados donde los profesores cumplen su compromiso con la investigación para que esta sea motor de la mejora de la calidad de vida de nuestra sociedad, gracias a la difusión y transmisión de sus resultados.

Los estudiantes de la UNED realizan prácticas curriculares y extracurriculares y pueden participar en el Programa Erasmus. La UNED se adapta a los compromisos laborales o personales de su alumnado, dándoles la libertad de matricularse del número de asignaturas que prefieran y de cambiar de lugar de residencia, en España o en el extranjero, sin necesidad de interrumpir sus estudios o trasladar su expediente. También pueden acogerse a las becas del Ministerio de Educación, fraccionar el pago de la matrícula a partir de 180 euros o beneficiarse de exenciones en el caso de algunos colectivos.

Acompañamiento

Gracias al Centro de Orientación y Empleo (COIE), especializado en ofrecer orientación académica y profesional, sus estudiantes se sienten acompañados desde el proceso de matriculación, en la elección de itinerarios, hasta sus prácticas laborales o si desean emprender.

Durante su medio siglo de vida la UNED ha acercado la educación superior a quien ha querido seguir estudiando gracias a su metodología y a las diversas formas de acceso que ofrece: Cursos de Acceso a la universidad para mayores de 25 y 45 años, acceso para mayores de 40 años por experiencia laboral y a UNED Asiss, que tramita el acceso desde otros sistemas educativos diferentes al español. Además de mantener su vocación inclusiva con su Centro de Atención a Universitarios con Discapacidad (UNIDIS) y su Programa de Centros Penitenciarios.

La clave para que todo esto sea posible es el trabajo combinado del personal de las facultades y escuelas con el de los centros de la UNED. En ellos los tutores imparten clases presenciales, que se pueden seguir también online, y están en contacto continuo con los estudiantes para acompañarlos en su aprendizaje y en la preparación de sus trabajos y exámenes.

Más de 50 años de historia avalan el prestigio de la UNED, la universidad pública más accesible y versátil. Es el estudiante quien marca su propio ritmo.

