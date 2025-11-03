El último repunte de la inflación elevará aún más el coste de las pensiones

La subida de precios experimentada por la economía española en las últimas semanas no solo lastra los presupuestos familiares sino que va a condicionar el gasto que la Seguridad Social tiene que realizar en pensiones con la revalorización pendiente para 2026. Tras cerrar octubre con una tasa interanual del 3,1%, ... el Índice de Precios al Consumo (IPC) medio va camino de terminar noviembre más cerca del 2,8% que del 2,6% estimado hasta ahora. Son dos décimas porcentuales que implican un gasto aún mayor para el sistema y que puede elevarse hasta los 8.000 millones de euros.

La actualización de las pensiones depende de cómo acabe la inflación este mes de noviembre. Con ese dato, y el de los 11 últimos meses, el Gobierno tiene que fijar cuál será la subida de las prestaciones a partir del 1 de enero. Pero el ascenso que está experimentando los precios no ayudan a contener esa factura. Hasta el verano, todas las estimaciones apuntaban a que esa revalorización media podría situarse en el 2,6%, con cada vez más posibilidad de acercarse el 2,7%, teniendo cuenta que el IPC de agosto creció en el 2,7%, que en septiembre fue un 3%, que el dato adelantado de IPC de octubre sitúa su incremento en un 3,1% y que la estimación de tasa de variación mensual en noviembre puede ser de un 0,1%.

Sin embargo, esta evolución de la inflación de los últimos meses pueden acercar el incremento medio a calcular hasta el 2,8%, dependiendo del comportamiento de los precios durante las próximas cuatro semanas. El alza de los costes energéticos sigue sin dar tregua desde el apagón de abril y pesa mucho más en el conjunto de la cesta de la compra que otras variables como los combustibles, ahora más relajados.

Si finalmente esa tasa media se acercase al 2,8% la pensión de jubilación máxima podría situarse en el entorno de los 3.360 euros al mes, esto es, unos 47.000 euros al año distribuidos en 14 pagas. El resto de prestaciones también subirán en esa proporción: la media de 1.510 euros, por ejemplo, se quedaría en unos 1.552 euros. Aunque el Gobierno también tiene la obligación legal de elevar una parte de las pensiones más que la media, como ocurre con las mínimas o para cerrar la brecha de género.

Como la de este año

La subida de las pensiones para el próximo año puede acabar siendo la misma que la de este 2025, cuando se han revalorizado un 2,8%. En 2024 subieron un 3,8%, de media, mientras que en 2023 registraron el mayor alza experimentada con este sistema al crecer un 8,5% como consecuencia de la crisis de precios derivada de la invasión rusa de Ucrania, que comenzó en febrero de 2022.

En cualquier caso, el porcentaje definitivo en el que se revalorizarán las pensiones en 2026 se anunciará después de conocer los datos de inflación de noviembre: el Instituto Nacional de Estadística (INE) publica el registro adelantado a finales de mes y el definitivo el 12 de diciembre.

El Gobierno no tiene discrecionalidad para fijar una subida de las pensiones distinta a la que marquen estos registros. De hecho, la reforma del sistema aprobada por el exministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, fijaba una fórmula con la que calcular la revalorización para desligarla de una decisión política en un momento determinado.

Además, el Ejecutivo podrá hacerlo aunque no tenga aprobados unos nuevos Presupuestos Generales del Estado para 2026. Así lo ha materializado en los dos últimos años de prórrogas presupuestarias, independientes de que las pensiones puedan subir aun sin contar con unas nuevas cuentas del Estado.

El impacto en las finanzas públicas será notable tanto por la revalorización como por la jubilación de más españoles. El gasto en pensiones crecerá en el entorno de un 4,8% el próximo año, según las proyecciones realizadas por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef). Con el presupuesto de gasto de la Seguridad Social para 2025, que cuantifica en 169.582 millones la partida destinada a pensiones para este ejercicio, el alza para el próximo se aproximaría a los 8.000 millones de euros, tomando como referencia los cálculos de la Airef en su último Informe de seguimiento del Plan Fiscal y Estructural de Medio Plazo 2025-2028.