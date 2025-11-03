Suscribete a
El último repunte de la inflación elevará aún más el coste de las pensiones

Con el alza de octubre, el IPC medio puede llegar al 2,8% que sirve para la revalorización

La inflación persiste en su escalada: sube al 3,1% en octubre, el máximo en año y medio

José María Camarero

La subida de precios experimentada por la economía española en las últimas semanas no solo lastra los presupuestos familiares sino que va a condicionar el gasto que la Seguridad Social tiene que realizar en pensiones con la revalorización pendiente para 2026. Tras cerrar octubre con una tasa interanual del 3,1%, ... el Índice de Precios al Consumo (IPC) medio va camino de terminar noviembre más cerca del 2,8% que del 2,6% estimado hasta ahora. Son dos décimas porcentuales que implican un gasto aún mayor para el sistema y que puede elevarse hasta los 8.000 millones de euros.

