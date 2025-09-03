Suscribete a
UGT ve «prematuro» votar la reducción de jornada la próxima semana ante el riesgo de que decaiga

El secretario general del sindicato, Pepe Álvarez, asume las dificultad de evitar el veto del Congreso e insta a Yolanda Díaz a poner en marcha el nuevo registro horario

Junts condiciona su aval al recorte de jornada a un pacto con más ministerios

José María Camarero

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha mostrado su sorpresa ante la velocidad que ha tomado la tramitación del proyecto de ley para reducir la jornada laboral después de que la Mesa del Congreso haya fijado para la próxima semana el pleno ... de votación de las enmiendas a la totalidad. Un calendario legislativo que considera «prematuro» nada más volver de vacaciones, habida cuenta de las dificultades para aunar los votos de Junts, necesarios para evitar ese veto de la Cámara Baja.

