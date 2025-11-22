Suscribete a
ABC Premium

La UE quiere un registro con todo el ahorro disponible para la jubilación

Incluiría cotizaciones, planes de pensiones de empleo y privados, como en otros países

Bruselas quiere que los trabajadores se adhieran de forma automática a planes de pensiones en las empresas

La UE quiere un registro con todo el ahorro disponible para la jubilación
José María Camarero

José María Camarero

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La Comisión Europea quiere que los Estados habiliten un sistema de seguimiento de los fondos que todos los ciudadanos van guardando de cara a la jubilación –públicos y privados– para que estimen el dinero del que dispondrán en el momento de retirarse de la ... vida laboral. Se trata de una de las iniciativas incluidas en el programa de recomendaciones que ha elaborado Bruselas para impulsar otras alternativas más allá de los sistemas públicos de pensiones.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app