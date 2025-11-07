Suscribete a
Turkish paga 300 millones por el 26% de Air Europa pese a no contar aún con las autorizaciones

La aerolínea devuelve el rescate de 475 millones a la SEPI, pero la operación debe pasar el examen de Bruselas y del escudo antiopas

La compañía otomana calcula que tardará un año en entrar en la española

La turca aprovechará el filón de Barajas para lanzar una ofensiva en Latinoamérica

Un avión de Turkish Airlines en el aeropuerto de Estambul
Un avión de Turkish Airlines en el aeropuerto de Estambul efe
Antonio Ramírez Cerezo

Antonio Ramírez Cerezo

Air Europa volverá a volar alto tras años de mucha incertidumbre. La filial de Globalia anunció ayer que Turkish Airlines será definitivamente su nuevo socio con alrededor del 26% del accionariado a cambio de 300 millones de euros. Un movimiento con el que además amortizó ayer de golpe y porrazo con un año de adelanto el crédito de 475 millones de euros ... que la SEPI le prestó en la pandemia. Se trata de un éxito rotundo para una aerolínea que hace un año tuvo que hacer malabares para esquivar la quiebra, aunque al culebrón le quedan un par de capítulos más. Ahora, la operación deberá pasar por el filtro del Gobierno y por el de Bruselas y esos 'ok' no llegarán en cuestión de días. La aerolínea turca de bandera estima que este proceso durará entre 6 y 12 meses tal y como comunicó ayer a sus inversores.

