Turkish aprovechará el filón de Barajas para lanzar una ofensiva en Latinoamérica y competir con Iberia

Air Europa tiene en el aeropuerto madrileño el 20% de cuota de mercado a esa región

Turkish paga 300 millones por el 26% de Air Europa a la espera de las autorizaciones

Un avión de Air Europa en Barajas
Un avión de Air Europa en Barajas
Antonio Ramírez Cerezo

Antonio Ramírez Cerezo

Turkish Airlines adquiere el 26% de Air Europa con el anhelo de fondo de conquistar Latinoamérica, la zona del mundo que más se le resiste por la lejanía con su 'hub' de Estambul. La compañía otomana sabe que el aeropuerto de Barajas es la plataforma perfecta ... para ese salto porque es la puerta de entrada a Europa para esta región. De hecho, la aerolínea turca volvió ayer a enmarcar la operación en ese objetivo, asegurando que la misma persigue incrementar «el número de turistas que visitan Turquía, así como la consiguiente contribución económica mediante la apertura de nuevos mercados turísticos en Latinoamérica».

