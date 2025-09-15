Suscribete a
Trump quiere liberar a las cotizadas de EE.UU. de la obligación de presentar cuentas cada tres meses

Conmina a la SEC a derogar un estándar de control corporativo vigente desde 1970 y a permitir que las firmes presenten resultados solo dos veces al año

Un operador de Wall Street examina la fluctuación de las cotizaciones de valores
Javier Ansorena

Donald Trump busca un cambio clave en el mundo corporativo de EE.UU.: que las compañías que cotizan en bolsa no tengan que cumplir con la obligación de presentar resultados cada trimestre. El presidente de EE.UU. apuesta por que, en su lugar, se haga cada seis meses ... . «Esto ahorrará dinero y permitirá a los ejecutivos centrarse en la gestión de sus compañías», defendió Trump en un mensaje en su red social.

