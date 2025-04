Si Trump no lanza un mensaje tranquilizador a los mercados «habrá más desplomes»

Las bolsas mundiales acumulan ya tres días de caídas generalizadas después de que el pasado miércoles el presidente estadounidense, Donald Trump, impusiera aranceles virtualmente a medio mundo y devolviera el comercio internacional a premisas del siglo XIX. A cierre del mercado en Asia, las ... perdidas hoy eran generalizadas, aunque destaca la del Han Seng de Hong Kong, con un -13,7% que supone el peor desplome desde la crisis asiática de 1997. En Europa, a unas horas de que concluya la negociación, el CAC40 (París) marca un retroceso del 4,28%, el DAX (Fráncfort) del 2,56%, el FTSE 100 (Londres) del 3,56% y el FTSE MIB (Milán) del 4,23%.

El Ibex 35, por su parte, ha vuelto a registrar una de las peores jornadas desde la crisis del Covid, que ha llevado al selectivo madrileño por debajo de los 11.800 puntos después de perder casi un 11% acumulado desde el jueves.

En este escenario, la pregunta que se hacen todos los inversores es cuándo se estabilizarán las bolsas y tocarán suelo; y, más importante que eso, hasta qué punto la actual crisis es algo más que una crisis de confianza y puede trasladarse al acceso al crédito.

Los hechos son los siguientes: El mercado ha reaccionado muy mal a una guerra comercial que golpea las cadenas de suministro de las empresas -caso de las tecnológicas del Nasdaq que producen en Asia- y amenaza con aumentar la inflación -principalmente en EE.UU.- y provocar una ralentización económica que, también en el caso americano, tiene no pocas probabilidades de acabar en 'estanflación', un término que define la situación en que una economía se deprime a la vez que suben los precios. Es uno de los peores escenarios, pues dejaría a la Reserva Federal -esa que está enfrentada con Trump- con muy poco margen de maniobra. Si baja los tipos sube la inflación, y si los mantiene altos la economía no despega.

En respecto a la primera de las preguntas -cuándo tocarán suelo las bolsas-, Pablo Larriaga, consultor de finanzas y profesor de la Universidad Pompeu Fabra, es claro: «Si los EE.UU. no mandan un mensaje que los mercados puedan detectar, creo que tendremos más sustos». Es decir, que los inversores necesitan alguna confirmación por parte de la Casa Blanca de que, en efecto, esta andanada arancelaria es más un modo duro de negociar que una estrategia a largo plazo. No obstante, mientras se producen las negociaciones, tanto China como Europa van a imponer sus contramedidas, extremo que agravará la caída de las bolsas. El Gigante Asiático ya ha impuesto una tasa del 34% a los productos estadounidenses, y la UE hará lo propio, quizá en las próximas horas.

Y en respecto a lo segundo -la posible falta de liquidez-, el profesor Larriaga es más optimista, como también lo es el analista Gustavo Martínez. En conversación con ABC, ambos opinan que no se prevé que el dinero deje de fluir. Según Gustavo Martínez, buena parte de la acentuada caída bursátil de los últimos tres días se justifica por el sensacional aumento que venían experimentando los índices mundiales en los últimos años. No hay que olvidar, por ejemplo, que el Ibex empezó el 2024 por debajo de los 11.000 puntos, y el día entes de que Trump rompiera las costuras del comercio mundial ya superaba los 13.000.

¿El BCE puede despreocuparse de la inflación?

Larriaga, por su parte, apunta a las diferencias entre esta crisis y la de las 'subprime' y las similitudes con la del Covid. En 2008, con unas tasas de morosidad y endeudamiento por las nubes, y unos bancos centrales que tardaron en reaccionar, los bancos tuvieron que ser prudentes y restringir dramáticamente la liquidez a las familias. Sin embargo, en opinión del profesor de la UPF, la situación actual es distinta porque los bancos centrales tienen más margen de maniobra para hacer lo mismo que hicieron durante la crisis del Covid. Entonces, hay que recordar, el Banco Central Europeo se preocupó poco por la inflación y aplicó una drástica rebaja de tipos a la vez que llevaba a cabo programas de compra masivos de títulos del sector público y privado. Posteriormente, a partir de 2022 el organismo que preside Christine Lagarde inició un ciclo de subidas de tipos para contrarrestar una inflación que en parte estaba prevista.

Este experto opina que al BCE le queda margen de maniobra y que los precios en Europa no escalarán tanto como lo harán en los EE.UU., aunque no descarta que hay «incertidumbre». Una de las claves estará en la magnitud del desplome bursátil en los EE.UU, pues no hay que olvidar que aproximadamente el 40% de las familias americanas invierten en bolsa, lo que aumenta el peligro de recesión en un contexto de pesimismo en Wall Street«. »Si EE.UU. tose, Europa se constipa«, zanja Larriaga.

Javier Molina, analista de mercados de eToro, está entre los expertos 'poco optimistas' estos días. Según este analista, «estamos ante una crisis de confianza», entre otras cosas porque la bolsa no parece tener suelo y el crédito «está empezando a tensarse». «El crédito empieza a chirriar. El spread de los bonos basura (High Yield) se ha disparado y abre muchas dudas sobre lo que los operadores descuentan ahora. Si esto se mantiene, podría obligar a la Fed a intervenir. Pero Powell ya ha dicho que no va a moverse por presión política. Está viendo inflación más alta y crecimiento más lento… ¿estanflación?«, explica este analista a ABC.