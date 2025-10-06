Suscribete a
Trump amplía la guerra comercial en automoción: impone aranceles del 25% a los camiones

El objetivo era proteger a los fabricantes de la «competencia exterior desleal»

Trump insiste en que impondrá aranceles del 100% a las películas hechas fuera de Estados Unidos

Camiones antes de cruzar la frontera entre México y Estados Unidos
Camiones antes de cruzar la frontera entre México y Estados Unidos Reuters
Javier Ansorena

Corresponsal en Nueva York

Donald Trump ha anunciado este lunes que todos los camiones de tamaña mediano y grande que son exportados a EE.UU. estarán sujetos a un arancel del 25% a partir del 1 de noviembre.

Se trata del último episodio de la guerra comercial emprendida ... por el presidente de EE.UU., y que tiene un impacto especial en el sector de la automoción, que tiene mucha sensibilidad política en la primera potencia mundial.

