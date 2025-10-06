Trump amplía la guerra comercial en automoción: impone aranceles del 25% a los camiones

Donald Trump ha anunciado este lunes que todos los camiones de tamaña mediano y grande que son exportados a EE.UU. estarán sujetos a un arancel del 25% a partir del 1 de noviembre.

Se trata del último episodio de la guerra comercial emprendida ... por el presidente de EE.UU., y que tiene un impacto especial en el sector de la automoción, que tiene mucha sensibilidad política en la primera potencia mundial.

Trump ya dijo en septiembre que las nuevas tasas a los camiones empezarían a aplicarse el 1 de octubre, pero su anuncio se ha retrasado. El objetivo de la medida, que ya se aplicaba hasta ahora a los coches que importa EE.UU., está diseñada para proteger a los productores estadounidenses, que se han visto sobrepasados por competidores del extranjero. Según defendió Trump en su día, las compañías estadounidenses se enfrentan a «competencia injusta desde fuera».

Este tipo de importaciones incluye a camiones de transporte, de basura, de asistencia, autobuses, tráilers y camionetas de gran tamaño.

Este tipo de aranceles específicos no forman parte de los recíprocos que Trump anunció a principios de abril y que imponen tasas generalizadas a las exportaciones desde los países de todo el mundo. Por ejemplo, con la Unión Europea, Trump negoció este verano un arancel del 15% para sus exportaciones, pero siguen en pie otros específicos como los de la automoción, el acero o el aluminio.

Estos aranceles específicos se imponen en base a la legislación comercial de EE.UU. después de un periodo de investigación sobre el impacto en el país. Desde la pasada primavera, el Departamento de Comercio ha hecho pesquisas para determinar si esas importaciones suponen una amenaza a la seguridad de EE.UU., como paso previo a su imposición.

La Cámara de Comercio de EE.UU. ha pedido al Departamento de Comercio que no imponga esos aranceles a los camiones, que tendrán un impacto específico en aliados de Washington como México, Canadá, Alemania y Finlandia. El presidente de Finlandia, Alexander Stubb, que mantiene una buena relación con Trump, visitará la Casa Blanca esta semana.

Algunas compañías estadounidenses, como Stellantis, que produce buena parte de sus populares camionetas Ram en México, podrían verse perjudicadas por la decisión. También la competidora sueca Volvo, que ha invertido 700 millones de dólares en un fábrica de montaje en México para aprovecharse del tratado comercial entre ese país y EE.UU. y Canadá, que hasta ahora permitía el movimiento de estos vehículos entre los tres mercados sin aranceles.