El 'recluta' Alcaraz pasa a segunda ronda sin despeinarse

Trump sopesa sancionar a funcionarios encargados de ejecutar las leyes digitales de la UE

El magnate ha calificado las normas como «discriminatorias» para las empresas estadounidenses, y ha pedido a sus diplomáticos que presionen para intentar derogarlas

La UE afirma que sus leyes digitales no serán moneda de cambio en las negociaciones con Trump

El presidente de EE.UU., Donald Trump, en el Despacho Oval
El presidente de EE.UU., Donald Trump, en el Despacho Oval EFE

Jaime Mejías

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no quiere que a Google, Meta o Apple, los gigantes tecnológicos de su país, se les pongan las cosas difíciles. En otro movimiento inesperado, el magnate se ha propuesto solucionarlo plantando cara a los reguladores europeos, ... es decir, a aquellos organismos y funcionarios que hacen cumplir la principal ley digital de la Unión Europea, la Ley de Servicios Digitales (DSA). Esta norma, promulgada en 2022, tiene como objetivo regular la presencia de las grandes plataformas en Internet, tratando de evitar que se muestren, por ejemplo, imágenes de abusos infantiles o discursos de odio.

