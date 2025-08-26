Trump sopesa sancionar a funcionarios encargados de ejecutar las leyes digitales de la UE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no quiere que a Google, Meta o Apple, los gigantes tecnológicos de su país, se les pongan las cosas difíciles. En otro movimiento inesperado, el magnate se ha propuesto solucionarlo plantando cara a los reguladores europeos, ... es decir, a aquellos organismos y funcionarios que hacen cumplir la principal ley digital de la Unión Europea, la Ley de Servicios Digitales (DSA). Esta norma, promulgada en 2022, tiene como objetivo regular la presencia de las grandes plataformas en Internet, tratando de evitar que se muestren, por ejemplo, imágenes de abusos infantiles o discursos de odio.

Tal y como ha publicado el magnate en Truth Social, y ha recoge Europa Press, todos los países «con impuestos, legislación, normas o regulaciones digitales», según sus palabras, que ejerzan «acciones discriminatorias contra las empresas estadounidenses», se exponen a «sustanciales aranceles adicionales a sus exportaciones, así como restricciones a la importación de chips y alta tecnología de Estados Unidos».

Con estas amenazas en clave comercial, un terreno que ya está acostumbrado a remover, Trump pretende amedrentar a los reguladores europeos, pues en su opinión, las leyes en materia digital que se proponen acabar con prácticas ilícitas en Internet «están diseñadas para perjudicar o discriminar la tecnología estadounidense», suponiendo un verdadero quebradero de cabeza para Silicon Valley.

Del mismo modo, el presidente ha declarado el supuesto doble rasero de la Unión Europea a la hora de hacer cumplir sus leyes. En sus declaraciones, Trump ha lamentado que hay países que «dan carta blanca a las mayores empresas tecnológicas de China», sin tener en cuenta que empresas de dicho país, como Temu, Aliexpress o Shein, también son objeto del control digital ejercido por la Unión Europea, y también han recibido sanciones multimillonarias por prácticas ilícitas.

«Esto debe terminar, y debe terminar ya», ha remarcado el presidente. «Estados Unidos y las empresas tecnológicas estadounidenses ya no son la hucha ni el felpudo del mundo». Por último, ha pedido «respeto» por las «increíbles» compañías de su país, amenazando con «consecuencias» contra todos aquellos organismos que pretendan limitar sus operaciones en Europa.

Ya se preparan medidas concretas

Lo cierto es que las amenazas de Trump no son solo verbales, pues su administración ya se encuentra trabajando en represalias concretas. Tal y como ha desvelado Reuters, Washington está sopesando imponer sanciones a los funcionarios de la Unión Europea o de sus estados miembros que se encarguen de hacer cumplir la DSA. A pesar de que no existe ningún anuncio en firme sobre esta posible medida, la información muestra que las declaraciones de Trump distan mucho de ser pasajeras.

Reuters, además, informa de que dichas sanciones, que recaerían personalmente sobre los funcionarios, se materializarían en forma de restricciones de visado para ingresar a los Estados Unidos. Según las fuentes internas con las que cuenta Reuters, la administración Trump lleva más de una semana calibrando la medida.

De hecho, la agencia ha añadido, citando fuentes internas del Departamento de Estado, que la administración Trump ordenó el mes pasado a sus funcionarios en Europa que lanzasen una campaña de lobby para tratar de oponerse a la DSA, con el fin de lograr que sea derogada, o al menos modificada para disminuir su efectividad.

La UE no da su brazo a torcer

A pesar de las amenazas de Trump, la Unión Europea siempre se ha mantenido firme en lo que respecta a sus dos buques insignia en términos de legislación digital: la Ley de Servicios Digitales (DSA) y la Ley de Mercados Digitales (DMA), que regula las ventas en Internet. A finales del pasado junio, en plenas tensiones comerciales entre bloques, un portavoz de la Comisión Europea aseveró que ambas normas «no serían moneda de cambio» en las negociaciones arancelarias con EE.UU., que en aquel momento daban sus primeros pasos.

Lo cierto es que la Unión Europea logró alcanzar un acuerdo con Washington sin comprometer el cumplimiento de ambas normas, aunque tuvo que asumir un arancel del 15%, así como obligaciones de inversión en el sector militar y tecnológico, entre otros, que aumentan su dependencia de EE.UU. en términos digitales, especialmente en lo que respecta a los chips.

Lo cierto es que ambas leyes representan un alto riesgo para las empresas tecnológicas, siendo la mayoría de las que operan en Europa de origen estadounidense. Algunas compañías, como Apple, Meta o Google, ya han recibido sanciones de la UE en virtud de estas normas, aunque han sido leves, no superiores a los 500 millones de euros.

Sin embargo, las disposiciones del Reglamento de Mercados Digitales (DMA) dictaminan que en caso de que una compañía incumpla la norma, esta puede arriesgarse a sanciones que asciendan al 10% de su facturación anual. A pesar de que para alcanzar a este desenlace es necesario que casi todo salga mal para los gigantes tecnológicos, representa un riesgo mayúsculo, pues en el caso de Apple, la cifra llega hasta los 40.000 millones de euros, o 16.000 millones en el caso de Meta.

Por ello, no resulta sorprendente que Trump se haya propuesto minimizar el efecto de las leyes digitales de la UE, consideradas como dos de las más exigentes del mundo. Aún está por ver si las amenazas del presidente se cumplen, o si por el contrario terminan siendo papel mojado.