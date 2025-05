Trump amenaza con un arancel del 25% al iPhone si Apple no los fabrica en EE.UU.

Nuevo órdago del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con los aranceles para uno de los productos más emblemáticos de su economía, el iPhone. El mandatario estadounidense se ha sacado de la manga una tasa que incrementará el 25% el precio de ... estos terminales móviles si la empresa que los fabrica, Apple, no traslada su producción a centros de EE.UU.

«Hace tiempo informé a Tim Cook de Apple que espero que sus iPhones que se vendan en Estados Unidos sean fabricados en Estados Unidos, no en India ni en otros lugares. Si no es el caso, Apple deberá pagar un arancel de al menos 25%«, ha indicado el presidente de EE.UU: en su red Truth Social. Si no es así, Apple deberá pagar un arancel de al menos el 25% a Estados Unidos. ¡Gracias por su atención!«, ha añadido.

Este nuevo amago ratifica los vaivenes que ha sufrido la posición del propio Trump desde que llegó a la Casa Blanca a mediados de enero con su política comercial y empresarial. En un principio, dejó fuera de su lista de agravios arancelarios a teléfonos, ordenadores y tabletas en un intento para evitar que los precios de esos productos se disparasen. Y el iPhone siempre ha estado en medio de todas las polémicas, como uno de los símbolos de la tecnología norteamericana, pero cuyo proceso de fabricación se ha diseminado por hasta 40 países de todo el mundo.

En respuesta a estas incertidumbre la propia Apple se había planteado ya trasladar el próximo año a India el ensamblaje de todos los iPhones destinados a la venta en Estados Unidos. Lo hacía ante la guerra comercial con China desatada por Donald Trump. De este modo, el gigante de Cupertino tiene el objetivo de abastecerse desde India para finales de 2026 de la totalidad de los más de 60 millones de iPhones que se venden anualmente en Estados Unidos, lo que implicaría duplicar la producción del dispositivo en el citado país.

Después de esa amenaza, a principios de este mes, el presidente de EE.UU. aumentó la presión sobre la compañía, afirmando que había pedido a Cook que dejara de construir fábricas en la India —como parte de un esfuerzo por trasladar la producción desde China— y que se centrara en Estados Unidos.

Con el anuncio de este viernes, que ha convulsionado a los mercados bursátiles de todo el mundo de forma instantánea, se agrieta la relación que mantenían el mandatario estadounidense y el dueño de Apple, en una relación idílica como la que tenía con el resto de grandes empresarios tecnológicos como Elon Musk -propietario de Tesla y fichaje para recortar gasto en la administración Trump-, Mark Zuckerberg -CEO de Meta- o Sundar Pichai, el directivo ejecutivo de Google.