Un trabajo en equipo para que nadie se quede atrás en la acelerada transición digital

En conjunción con la sociedad civil y la administración, las grandes empresas son claves en el reto de convertir la tecnología en herramienta de inclusión y progreso

Iniciativas como Nausika, que reúne a destacados directivos del sector tecnológico, abren camino
Alberto Velázquez

La plataforma Nausika ha presentado en Madrid, en la sede de Deusto Business School, su visión de la 'tecnología para el bien común' con un Manifiesto y el informe 'Tecnología y Buenos Empleos', con el objetivo de «estrechar la colaboración entre sociedad civil y administraciones ... públicas y promover la reflexión con mirada abierta, con el objetivo final de conseguir que la tecnología contribuya directamente al beneficio de toda la sociedad». Una conjunción de destacados directivos vinculados a empresas del sector tecnológico y representantes del ámbito académico para fortalecer conexiones tecnología-sociedad en la era de la transformación digital.

