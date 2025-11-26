Trabajo choca con la CEOE y negociará la reforma de la ley de prevención de riesgos solo con CCOO y UGT

El Ministerio de Trabajo y Economía Social ha dado por cerrada esta tarde la negociación tripartita para la reforma de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y negociará sólo con CCOO y UGT tras calificar de «inasumible, inconsecuente y de rémora» la actitud ... que ha mostrado la CEOE en esta mesa.

Así lo ha trasladado a la prensa el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, tras mantener la que ha sido la última reunión de esta mesa tripartita después de casi 20 meses de negociación.

Pérez Rey ha asegurado que el Ejecutivo está «profundamente decepcionado». «Llevo ya algunos años al frente de esta mesa y no he visto nunca una actitud dilatoria, una actitud tan inconsecuente y una actitud básicamente de rémora, de no avanzar en lo que se está negociando», ha denunciado en referencia a la actitud de la patronal.

El secretario de Trabajo ha señalado que la patronal les ha «querido decir» que van a negociar «hasta ver si cae el Gobierno», apuntando que la CEOE ha puesto «excusas inasumibles»

El 'número dos' del Ministerio de Trabajo ha subrayado que el diálogo social tiene que dar una respuesta a las más de 800 personas que pierden su vida al año trabajando. «Y, por tanto, esta actitud inconsecuente, inasumible y desleal con el diálogo social no puede pasar inadvertida. El Gobierno no amenaza con seguir gobernando. Es que el Gobierno tiene que gobernar, y el Gobierno tiene que dar respuesta al enorme drama que la siniestralidad laboral es en nuestro país», ha recalcado.

Según Pérez Rey, «hoy, tras 20 meses de negociación», CEOE ha dicho «que es el momento de empezar a negociar». Señala que la patronal considera la norma como «burocrática» porque no «involucra suficientemente» a los trabajadores en la gestión.

Además, ha criticado que la patronal haya dicho en la mesa que en esta reforma «no se debe hablar de salud mental», apuntando que los riesgos psicosociales son uno de los elementos que «más está golpeando a la población trabajadora».

Para Pérez Rey, todas estas «excusas» de la parte empresarial sólo persiguen dilatar esta reforma para que al final no se lleve a cabo. Por ello, ha afirmado que Trabajo negociará sólo con los sindicatos un texto que «ya está muy avanzado» y que, por tanto, no debería tardar en cerrarse.

«Vamos a seguir adelante, vamos a hablar con los sindicatos para acercarnos a ellos, a un texto que podamos consensuar y un texto que dé respuesta a este enorme drama que es la enfermedad, los accidentes y perder la vida en el trabajo», ha explicado.

En cuanto a la forma legal que adoptará la reforma, Pérez Rey ha explicado que está por decidir y que buena parte de la misma no necesitaría ir a un proyecto de ley, pues sería suficiente una norma reglamentaria. En todo caso, se ha mostrado convencido de que las Cortes apoyarían una reforma para modernizar una ley que se hizo hace 30 años.

La patronal acusa a Trabajo de levantarse de la mesa

En un comunicado, desde CEOE y Cepyme han lamentado que Trabajo se haya levantado de la mesa de negociación sobre la actualización de la normativa de Prevención de Riesgos Laborales para legislar «sólo con los sindicatos» y han instado a la cartera de Yolanda Díaz a retomar un diálogo social «real y efecto» descartando la vía de la imposición de medidas sólo pactadas con sindicatos.

La patronal ha asegurado que se han celebrado 12 reuniones de esta mesa, pero que no se ha alcanzado un consenso «por la falta de negociación debido a la ausencia de un texto completo por parte del Ministerio de Trabajo y Economía Social hasta el pasado mes de septiembre».

Asimismo, ha denunciado que la negociación se ha visto acelerada con el «ultimátum» de la ministra de Trabajo y la amenaza de aprobar desarrollos reglamentarios «sin ser sometidos a debate ni trámite parlamentario», lo que vulnera «los principios esenciales de un diálogo social real».

También han denunciado la campaña que Trabajo ha hecho para deteriorar la «imagen empresarial» y que Díaz haya usado el fallecimiento de trabajadores para acusar a las empresas de ponerlos en riesgo.

«Se ha impedido una negociación real, se ha limitado la consulta con las organizaciones empresariales y se nos ha culpado del desenlace de una mesa que CEOE y Cepyme consideramos esencial para el presente y futuro del desarrollo del trabajo en nuestro país. Todo desde una actitud que parece que responde más a intereses políticos que a la protección de la salud laboral», han denunciado.

Los sindicatos esperan actualizar la ley de forma urgente

Los sindicatos CCOO y UGT han trasladado su confianza en encontrar una forma jurídica de actualizar la ley de prevención de riesgos laborales de forma «urgente» y de la manera «más efectiva», ya sea a través de una ley o de modificaciones normativas vía reales decretos para cambiar aspectos estructurales de la ley actual.

Desde CCOO han indicado que su impresión es que la CEOE no tiene «margen de maniobra» debido a que las modificaciones planteadas implican invertir más recursos en nuevas evaluaciones de riesgo, de riesgo psicosocial o nuevos protocolos para los fenómenos climáticos extremos.

Los sindicatos han denunciado la situación de bloqueo en la que se ha posicionado la patronal española, no solo en materia de salud laboral, sino en otras materias abordadas en el diálogo social.

El secretario confederal de Salud Laboral de CCOO, Mariano Sanz, ha asegurado que la CEOE está secuestrando su voluntad para llegar a acuerdos porque está «anclada» en un posicionamiento institucional de oposición al Gobierno.

Por su lado, la secretaria de Salud Laboral de UGT, Patricia Ruiz, ha afirmado que el fortalecimiento de las organizaciones empresariales para negarse a llegar acuerdos en las mesas de diálogo ha llegado con el anuncio de un grupo político, en referencia a Junts, de que no apoyarían ninguna medida del Gobierno.

Sin embargo, tanto CCOO como UGT han indicado que no se levantarán de ninguna mesa de diálogo, pero han avisado de que si la patronal sigue en el bloqueo, exigirán al Gobierno que intente avanzar.