Los trabajadores de Ryanair retoman la huelga con 10 cancelaciones y 51 retrasos

La aerolínea de bajo coste irlandesa Ryanair afronta desde este lunes una nueva ronda de huelgas de sus tripulantes de cabina de pasajeros (TCP) de las bases españolas que se prolongarán hasta el mes de enero, con paros todas las semanas de lunes a jueves. Durante la primera jornada, se han cancelado diez vuelos y se han registrado 51 retrasos hasta las 9.00 horas.

Los vuelos afectados por las cancelaciones han sido entre Barcelona y Milán, Menorca, Roma y Londres, ida y vuelta, así como entre Palma de Mallorca y Hamburgo, también ida y vuelta. En cuanto a los retrasos, el aeropuerto más afectado es el de Palma de Mallorca, con un total de 14, seguido del de Málaga (13) y Barcelona (7).

La compañía espera una «mínima» afectación de su operativa en España como consecuencia de estas huelgas convocadas por los sindicatos USO y Sitcpla. De hecho, Ryanair ha operado más de 45.000 vuelos en España en los últimos 3 meses con menos del 1% de ellos afectados por los paros.

A este respecto, desde Ryanair recuerdan que la aerolínea ha llegado recientemente a un acuerdo con el principal sindicato español, CCOO, sobre los salarios, programaciones (4 días en activo seguidos de 3 jornadas libres) y los complementos de sus tripulantes de cabina españoles.

Los convocantes reclaman a la aerolínea un cambio de actitud y que vuelva a retomar la negociación de un convenio colectivo que recoja unas condiciones laborales dignas y bajo la legislación española para sus trabajadores.

Por ello, USO y Sitcpla exigen al Gobierno y, concretamente, a la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, que no permita que Ryanair vulnere la legislación laboral y derechos constitucionales como el derecho a la huelga y actúe contra una empresa que no acata las sentencias judiciales, no cumple con la ley y utiliza el miedo, la coacción y la amenaza con sus empleados.

Ryanair ya ha sufrido este verano 14 días de huelga que se saldaron con cerca de 300 vuelos cancelados con origen o destino en España, según USO, que denuncia que desde el inicio de estas movilizaciones la compañía ha despedido a 11 TCP de forma ilegal y ha abierto expedientes sancionadores a otro centenar.