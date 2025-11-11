Suscribete a
La Justicia europea anula los criterios obligatorios de la directiva para fijar salarios mínimos

La sentencia resuelve el recurso presentado por Dinamarca contra la norma europea al considerar que la norma supone una «injerencia directa» en competencias exclusivas nacionales

EP

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha anulado este martes los elementos clave de la nueva directiva de salarios mínimos, es decir las disposiciones que obligan a los países que aplican este marco a seguir unos criterios específicos a la hora ... de fijar y actualizar esos salarios y aquellas que impedían disminuir el salario mínimo cuando está sujeto a una indexación automática.

