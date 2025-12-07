Suscribete a
Las tiendas del barrio también levantan la persiana a los algoritmos

A pesar de la falta de tiempo y de recursos, la IA puede ser un aliado rentable y asequible para estos negocios si se entiende bien dónde y cómo aplicarla

El pequeño comercio se aferra a la digitalización para contener su agonía

Iciar Miner

En las pequeñas tiendas, donde las tareas se reparten entre pocas personas, pensar en automatizar gestiones, ordenar datos o mejorar la atención al cliente con inteligencia artificial, suena como una opción atractiva pero a veces, inalcanzable. El punto de inflexión llega cuando el comerciante entiende ... que puede empezar por algo pequeño, útil y barato. «El reto no es tener IA, es entender qué sentido tiene para su empresa y cómo puede ayudarles en el día a día», afirma Luis León, cofundador y CEO de IA TRI Projects. La primera barrera «no es técnica sino emocional, porque detrás de la idea de que la IA es cara y para empresas grandes, hay mucho miedo y desconocimiento». Es un miedo a no entenderla, a equivocarse o incluso a los cambios que conlleva a la vez que se acompaña del clásico, «no tengo tiempo para esto». Pero León insiste en que no es una cuestión de horas, sino de no saber por dónde empezar.

