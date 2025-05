El think tank de CEOE anima a abrir la vía del Constitucional contra las prórrogas de los PGE para frenar la arbitrariedad

En Estados Unidos cuando un gobierno no es capaz de sacar adelante los presupuestos del ejercicio se produce lo que se llama cierre presupuestario que impide al gobierno activar gasto alguno y que en la práctica provoca un colapso de hecho de la Administración, ya ... que ni siquiera se habilita al presidente a pagar las nóminas de los trabajadores. Una fórmula un tanto agresiva de forzar una negociación política que permita sacar adelante las cuentas públicas. En Europa ese cierre presupuestario también existe aunque en una versión menos radical en países como Suecia, donde se limita la capacidad del gobierno para gastar ante la ausencia de un presupuesto; o Bélgica, donde se le obliga a funcionar con el presupuesto del ejercicio anterior tal cual. Los sistemas de Francia y Alemania presentan igualmente cautelas regulatorias que reducen a la mínima expresión el margen de maniobra de los gobiernos que no tienen presupuestos y que prácticamente les empujan a convocar elecciones si la situación no se resuelve en un plazo razonable.

En España eso no ocurre. Menos aún desde que en 2020, y con la coartada de la pandemia, el Gobierno de Pedro Sánchez removiera las limitaciones regulatorias que reducían el margen de maniobra de los gobiernos con presupuestos prorrogados. Desde entonces, y en un contexto bastante más normalizado, el Gobierno ha funcionado más tiempo con prórrogas presupuestarias que con presupuestos aprobados, lo que no le ha impedido mover recursos de un capítulo a otro o de un ministerio a otro a placer una vez eliminadas las restricciones que en su día limitaban la acción de gobierno con presupuestos prorrogados. El Instituto de Estudios Económicos (IEE), el servicio de estudios y laboratorio de ideas asociado a la CEOE, ha presentado este martes un informe en el que concluye que este margen de maniobra ha llevado la política presupuestaria española a un nivel de arbitrariedad que no responde a los principios constitucionales, que obligan al Gobierno a presentar todos los años un proyecto de Presupuestos, una obligación que el Gobierno ha eludido sin grandes explicaciones en 2024 y que va camino de hacerlo en 2025. «Y ya vamos tarde en el proceso presupuestario de 2026», ha advertido el catedrático de la Universidad de Castilla-La Mancha y coautor del informe, Juan José Rubio. Ante esta situación, el think tank de CEOE ha animado a elevar el asunto al Tribunal Constitucional para recuperar la centralidad del Presupuesto del Estado, devolverle su verdadero rango constitucional y, en último caso, forzar a los gobiernos a convocar elecciones en el caso de que la prórroga se aplique sin ninguna justificación razonable. «No debería desestimarse la posibilidad de recurrir al Tribunal Constitucional en su caso, a través de un posible recurso a la normativa de prórroga presupuestaria en España, con el objetivo fundamental de crear un cuerpo jurídico que regule este tipo de situaciones en el futuro. El tribunal podría establecer criterios más estrictos sobre cuándo y cómo pueden prorrogarse los presupuestos, y podría llegar a determinar que, en casos de repetidas prórrogas sin justificación clara, se debe considerar la convocatoria de elecciones generales«.

