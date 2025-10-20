Suscribete a
El PSOE presiona a Sánchez para remodelar el Gobierno

La tecnología potencia el encanto del 'dejarse llevar' de los viajes sorpresa

Este nicho se consolida exprimiendo los datos para ofrecer experiencias a medida que dan respuesta a un mercado saturado y a un viajero hastiado de planificar todo

La realidad virtual y aumentada dan otra dimensión al turismo

El modelo aún tiene mucho potencial en segmentos como las escapadas urbanas y de fines de semana MALAGÓN

Laura Sánchez

En un mercado turístico cada vez más saturado de opciones y ofertas, la sorpresa se ha convertido en un valor diferencial. España, tercer país del mundo en llegadas internacionales según la OMT, ha visto florecer en la última década un nuevo modelo de negocio ... que combina tecnología, emoción y eficiencia operativa: los viajes sorpresa. Un formato que permite al usuario delegar la elección del destino en una plataforma digital y descubrirlo a escasas horas de partir. Lo que comenzó como una idea curiosa impulsada por jóvenes emprendedores se ha transformado en un nicho en expansión con un increíble potencial de internacionalización y en un laboratorio de innovación dentro del turismo español.

