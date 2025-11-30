Suscribete a
La tecnología pone punto final a la barra libre de las reventas abusivas

Las plataformas autorizadas o las soluciones a partir del blockchain se han convertido en un nuevo nicho de negocio que pone freno a la especulación

Jaque mate a la reventa de entradas

Giras de grandes bandas como Oasis son terreno abonado para la especulación // AFP
Charo Barroso

La tecnología para evitar la reventa abusiva de entradas a conciertos musicales o espectáculos deportivos ha abierto un nuevo camino de negocio. Además, el Gobierno prepara medidas legislativas para frenar esta práctica. Según datos de Verified Market Research, la reventa de entradas generó ... 1.817 millones de euros en Europa el pasado año. La proyección para 2030 asciende a 7.769 millones.

