La tecnología pone punto final a la barra libre de las reventas abusivas

La tecnología para evitar la reventa abusiva de entradas a conciertos musicales o espectáculos deportivos ha abierto un nuevo camino de negocio. Además, el Gobierno prepara medidas legislativas para frenar esta práctica. Según datos de Verified Market Research, la reventa de entradas generó ... 1.817 millones de euros en Europa el pasado año. La proyección para 2030 asciende a 7.769 millones.

La startup Rebel Tickets se dedica a la venta 'fan to fan', servicio de reventa segura de entradas para eventos, donde los aficionados compran y venden entradas directamente entre sí mediante plataformas autorizadas. Colabora la compañía con promotores, recintos y empresas de ticketing con el objetivo de evitar el fraude y garantizar que cada entrada revendida sea 100% válida. Y últimamente realizan acuerdos directamente con los artistas.

Su fundador y CEO, Asier Bengoa, señala que la pretensión es «dar a los fans un espacio seguro para poder deshacerse de esas entradas que no van a utilizar y también facilitar la adquisición para aquellos que no han podido comprar en primario porque las entradas estaban agotadas».

La plataforma tecnológica, en colaboración con el organizador del evento y regulada con límites de precio y de entradas facilitadas a una misma persona, brinda soluciones contra las prácticas de brokers y revendedores profesionales. «Combatimos la reventa profesional, que no ofrece ningún tipo de valor», sostiene Bengoa.

«La trazabilidad es total mediante una conexión de APIs con la tiquetera, para conocer qué entrada se está subiendo, quién lo hace y si la puede revender o no, con sus límites de precios respectivos», indica.

Falta cierta pedagogía, según el CEO de Rebel Tickets: «El mercado secundario ético es mucha tecnología, pero también marketing. Hay que convencer al usuario de que la reventa no es siempre un espacio tedioso, inseguro, de estafa. Y darles a conocer este tipo de alternativas».

Sobre el terreno

Este pasado lunes, la plaza de Callao (Madrid) fue el escenario de la presentación de la que será última edición de Boombastic, un festival de música urbana que contará con un cartel en el que figuran artistas como María Becerra, Chanel, Hijos de la Ruina, Pole., YSY A, Luck Ra, Juan Magán, Kidd Keo, Ramma o Íñigo Quintero. La localidad asturiana de Llanera acogerá un encuentro que logra atraer a más de 60.000 asistentes por jornada.

Distintas iniciativas legislativas se suceden en Europa para poner freno a estas prácticas

El festival cuenta con Enterticket para la adquisición de entradas y con los servicios de Rebel Tickets para la venta secundaria oficial. Alba Peón Vázquez, responsable de Ticketing de Bombastic Festival, explica que desde que nació este espectáculo se ha luchado contra la reventa y sistematizado la venta secundaria oficial: «Gracias a Rebel Tickets damos la posibilidad de que se pueda hacer un cambio de entrada. Enterticket anula el primer QR y queda válida solamente la entrada nueva emitida».

«En el proceso debe cambiarse el nombre, porque es obligatorio para la entrada, todo bajo nuestra supervisión y control», añade.

La falsificación de entradas es otro de los caballos de batalla. «Es una lacra. Cuando en el control de acceso te encuentras con gente con entrada que no sirve o vendida 20 veces se pasa mal», subraya Peón.

Cambios legislativos

El anteproyecto de Ley de Consumo Sostenible quiere prohibir que la reventa pueda aumentar el precio de la entrada más allá de la variación del IPC desde la compra inicial a la siguiente venta. Además del bloqueo de la web donde se cometa la infracción, la ley prevé sanciones. «Este cambio apoya nuestra visión. Nosotros ya tenemos límites de precio en todos los eventos y cada vez intentamos ajustarlos más. La ley apoya directamente el tipo de operativa de una empresa como Rebel Tickets», dice Bengoa.

Advierte, no obstante, de que una legislación parcial puede resultar contraproducente: «Una ley incompleta no eliminará la reventa, sino que la empujará a la clandestinidad, perjudicando gravemente al consumidor. Es a los canales externos de reventa a los que habría que controlar».

Otros países europeos como Bélgica o Francia limitan en su norma la reventa. El Reino Unido acaba de anunciar una ley que va a prohibir la reventa de entradas por encima del precio original. Las medidas serán aplicables a cualquier plataforma que revenda entradas y las compañías que vulneren la normativa podrían ser multadas con sanciones de hasta el 10 % de su facturación global. Sin embargo, el fútbol y el torneo de tenis de Wimbledon quedarán excluidos de la legislación.

El factor blockchain

Signe es una compañía que nació en 1982 en España. «Ha evolucionado desde la protección física —papel seguro, hologramas, tarjetas inteligentes, pasaportes, certificados académicos, títulos oficiales— hacia la seguridad digital: sellado de tiempo cualificado, identidad descentralizada, verificación de documentos, notarización de evidencias electrónicas, registro distribuido y plataformas antimanipulación», comenta Antonio Pinedo, CEO de SigneBlock, la parte digital y desarrollo de negocio del grupo Signe. La empresa también está implantada en América Latina, en países como Colombia, Perú, Chile y República Dominicana.

Los cambios regulatorios en la UE, liderados por eIDAS 2, MiCA, son «la nueva ola de protección al consumidor contra la creciente necesidad de combatir fenómenos como la reventa abusiva o fraudulenta de entradas», aclara. Los sistemas de ticketing basados en blockchain presentan varias ventajas para combatir estas prácticas, estima Pinedo: «La entrada se convierte en un token único, trazabilidad de toda la cadena de titularidad, smart contracts para frenar la especulación, integración con identidad verificable y compatibilidad con soluciones híbridas». «Las soluciones avanzadas que integran documentación segura, servicios de confianza, identidad verificable y blockchain no solo ayudarán a combatir la reventa abusiva, sino que impulsarán un nuevo ecosistema de eventos más transparente, accesible y seguro para organizadores, artistas y espectadores», remarca Pinedo.

Avances en Europa

Especialmente dañina resulta la reventa para el fútbol. Un ejército adiestrado de bots puede hacer acopio de entradas y perjudicar a clubes y aficionados. Una empresa checa, TruCrowd, propone un sistema que integra verificación de identidad en el proceso de compra.

Tres son las fases: impedir compras automatizadas, bloquear la reventa fuera de canales oficiales a través de la vinculación de cada entrada a una identidad y el control del acceso al recinto utilizando reconocimiento facial. Este método evitaría que entradas basadas en QR, NFC o códigos de barras se compartan o manipulen. Pero la aplicación de la biometría facial depende de la legislación de cada país. En España, por ejemplo, no puede vulnerarse la Ley Orgánica de Protección de Datos.