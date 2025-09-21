Suscribete a
Tecnología 'made in Spain' para responder a la nueva era de los drones de defensa

La firma Paintec ha dado el salto al ámbito militar con una aeronave fiable, versátil y económica para misiones de inteligencia y vigilancia

Belén Rodrigo

Autonomía de 400 kilómetros con despegue y aterrizaje vertical (VTOL) son dos de las grandes ventajas que presenta el dron FAS PL500 diseñado por FAS, la división especializada en defensa del grupo español Paintec. Está diseñado para operar en los escenarios tácticos más complejos, ... integrando un motor híbrido de combustible pesado que permite hasta ocho horas de vuelo y un amplio rango de acción. Además, cuenta con un diseño modular que proporciona distintas configuraciones de carga útil (cámaras, sensores específicos o cargas con sistema de suelta), e incorpora sistemas redundantes de comunicación (radio, satélite y 4G/5G) junto a un autopiloto certificado oficial.

