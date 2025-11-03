Suscribete a
La tecnología conecta la nueva era de los seguros a medida

La conectividad permanente y el ingente tesoro de datos en tiempo real facilitan el avance hacia pólizas más adaptadas al comportamiento y al riesgo individual

El aterrizaje tranquilo de la IA en el sector asegurador

El sector de la movilidad es uno de los terrenos donde el nuevo paradigma se hace más visible
Adrián Espallargas

El seguro vive una transformación silenciosa, impulsada tanto por la tecnología como por un cliente que ya no tolera productos rígidos. La conectividad permanente y el uso intensivo de datos en tiempo real empujan hacia pólizas que ajustan sus primas en función del comportamiento y ... del riesgo individual. A esto se suma el avance de la inteligencia artificial y la creciente atención que despiertan los modelos de pago por uso, en un entorno donde innovación, regulación y expectativas avanzan a un ritmo parejo.

