Suscribete a
ABC Premium

La tecnología agiganta su rol de facilitador en el duro desafío de 'hacer piña' en la empresa digital

El uso de la realidad virtual, la IA o la gamificación es cada vez más necesario para intentar cohesionar equipos en un contexto acelerado y de equipos dispersos

La ‘gamificación’ entra en juego en el viaje tecnológico del sector turístico

La tecnología agiganta su rol de facilitador en el duro desafío de &#039;hacer piña&#039; en la empresa digital

Laura Sánchez

En un mundo laboral marcado por la inmediatez digital y el auge del teletrabajo, las empresas se enfrentan a un reto mayúsculo: ¿cómo mantener equipos cohesionados, motivados y con un fuerte sentido de pertenencia cuando los encuentros presenciales se reducen al mínimo?

La ... respuesta está emergiendo en un terreno que hasta hace poco parecía exclusivo del ocio: la tecnología inmersiva. Realidad virtual,experiencias gamificadas, inteligencia artificial o entornos digitales colaborativos están transformando las dinámicas de 'team building'. Ya no se trata de 'hacer piña' en una actividad lúdica puntual, sino de generar vivencias memorables que refuercen la confianza, la comunicación y la colaboración.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app