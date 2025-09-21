La tecnología agiganta su rol de facilitador en el duro desafío de 'hacer piña' en la empresa digital

En un mundo laboral marcado por la inmediatez digital y el auge del teletrabajo, las empresas se enfrentan a un reto mayúsculo: ¿cómo mantener equipos cohesionados, motivados y con un fuerte sentido de pertenencia cuando los encuentros presenciales se reducen al mínimo?

La ... respuesta está emergiendo en un terreno que hasta hace poco parecía exclusivo del ocio: la tecnología inmersiva. Realidad virtual,experiencias gamificadas, inteligencia artificial o entornos digitales colaborativos están transformando las dinámicas de 'team building'. Ya no se trata de 'hacer piña' en una actividad lúdica puntual, sino de generar vivencias memorables que refuercen la confianza, la comunicación y la colaboración.

Para Xavi Maymó, fundador de VRoom Escape, la clave no es la tecnología en sí, sino cómo esta permite experimentar lo imposible. Su empresa se especializa en 'escape rooms' de realidad virtual, con dos modalidades que persiguen objetivos distintos pero complementarios.

En Aventura en Egipto, un integrante explora en VR el interior de una pirámide mientras sus compañeros, con pistas físicas, le guían desde fuera. La experiencia exige comunicación fluida, escucha activa y capacidad de integración. Es perfecta para grandes grupos de hasta 100 personas, y ha demostrado ser especialmente útil para fomentar la colaboración transversal entre departamentos.

La segunda modalidad -'escape rooms' multijugador con libertad de movimiento-transporta a los participantes a escenarios irreales, como sumergirse en el Mar Rojo o caminar por el espacio exterior. Aquí lo que se trabaja es la coordinación, la confianza mutua y la toma de decisiones bajo presión.

Claves para la integración Integrar la tecnología en las estrategias de 'team building' requiere un plan de acción bien definido. –Definir objetivos claros, centrados en cohesión, comunicación o integración de equipos. –Seleccionar la experiencia adecuada, desde escape rooms virtuales hasta dinámicas gamificadas o retos artesanales con soporte tecnológico. –Asegurar la accesibilidad, facilitando que todos los participantes puedan usar la tecnología sin barreras. –Generar sorpresa, usando realidad aumentada, VR o elementos interactivos que motiven y despierten curiosidad. –Equilibrar lo humano y lo digital, empleando la tecnología como medio para fortalecer relaciones y no como fin en sí misma. –Medir el impacto con encuestas y observación y repetir la actividad cuando sea pertinente.

Los resultados son medibles: encuestas, observación directa, participación activa de todos los miembros y un indicador clave, según Maymó: «La repetición de la actividad año tras año por parte de las empresas, que la convierten en un clásico en su agenda de 'team building'». Un ejemplo claro lo vivió una multinacional farmacéutica, donde más de 40 empleados de divisiones distintas colaboraron en igualdad de condiciones. La dirección reconoció después un mayor clima de cercanía y predisposición al trabajo conjunto.

El enfoque de Pablo Pomar, cofundador y director de Alternative Xperience, es más humano que tecnológico, aunque no renuncie a la innovación digital. «Por contraintuitivo que parezca, desde la pandemia el teletrabajo ha hecho que los eventos de 'team building' sean más necesarios y más humanos. Lo que antes se conseguía alrededor de la máquina de café, ahora hay que lograrlo en eventos diseñados a medida», explica.

En sus dinámicas, la tecnología aparece como un catalizador de sorpresa, capaz de generar el famoso 'efecto woow': un software de huellas digitales en un juego detectivesco, un suelo interactivo en la entrada de una conferencia o experiencias audiovisuales impactantes. Pero Pomar advierte: «No hay que obsesionarse con la tecnología, ya que es un medio y no un fin. Nada sustituye a un café y una charla entre dos humanos».

Su experiencia demuestra que, en una sociedad saturada de pantallas, lo artesanal y lo manual resultan más efectivos. Construir, resolver enigmas con objetos físicos o compartir retos tangibles despierta una conexión auténtica que permanece más allá de la actividad. De ahí que Alternative Xperience personalice cada propuesta, asegurando la inclusión y accesibilidad para todo tipo de equipos. «Después de más de 16 años dedicándome al diseño de experiencias, formación y eventos originales con empresas españolas e internacionales de primer nivel, me he dado cuenta de tres cosas», explica Pablo Pomar. «La primera, la formación tradicional ha muerto, ya que tiene un efecto digamos que moderado y no consigue sus objetivos. Segunda: la formación es más importante que nunca: ahora necesitamos más que nunca equipos efectivos que sepan adaptarse al entorno cambiante y necesitamos dotarles de una formación no solo técnica, que nos traiga mejores resultados. Y tercera: la experiencia es la clave: la única solución es utilizar la emoción y la sorpresa como vehículos de la información. Que los participantes se conviertan en protagonistas y aprendan y mejoren haciendo. Que no haya charlas teóricas, sino que aprendamos gracias al networking y al conocimiento de la empresa», resume el director de Alternative Xperience.

Es clave no obsesionarse con la tecnología, y tener claro que es un medio y no un fin

Desde una perspectiva más estratégica, Sergio Yáñez, director de Innovación en Psicosoft, plantea que la tecnología «no ha transformado la esencia de cómo nos relacionamos, sino que ha abierto nuevos canales». La confianza, insiste, sigue basándose en credibilidad, fiabilidad y cercanía. En Psicosoft utilizan la tecnología para diseñar experiencias inmersivas y gamificadas que permiten a los equipos ensayar comportamientos reales: comunicación, resolución de problemas, colaboración. «Lo que no se experimenta, difícilmente se interioriza», señala Yáñez, subrayando que el aprendizaje profundo surge de la vivencia compartida. Pero también introduce un aspecto clave: los límites éticos. «La tecnología debe estar siempre al servicio de las personas, garantizando transparencia, voluntariedad y protección de datos. Nunca debe utilizarse para manipular ni condicionar de manera invasiva la conducta de los empleados».

Pegamento

De cara al futuro, Yañez anticipa equipos cada vez más híbridos, diversos y distribuidos geográficamente, donde la innovación digital será el pegamento que mantenga la cohesión. Eso sí, sin sustituir la interacción humana, sino potenciándola.

La paradoja es evidente: la misma tecnología que nos aísla en pantallas puede ser la que nos devuelva la sensación de pertenencia. Lo importante no son las gafas VR, los efectos de realidad aumentada o la IA en sí mismos, sino cómo ayudan a los equipos a generar confianza, comunicación y experiencias compartidas. Los casos muestran que, al enfrentarse juntos a un reto virtual -desde abrir una tumba egipcia hasta resolver un misterio interactivo-, lo que queda no es la anécdota tecnológica, sino la complicidad entre compañeros. Pero los tres expertos coinciden en algo esencial: sin emoción, no hay cohesión. Como resume Pomar, «la tecnología nos ayuda siempre que podamos sacar ese efecto de sorprender, pero lo que transmite los mensajes es la emoción».