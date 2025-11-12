Suscribete a
Talgo convoca junta el 12 de diciembre para la entrada del consorcio vasco liderado por Sidenor en el capital

La junta votará los condicionantes acordados para completar la operación de compra a Pegaso del 29,76% de Talgo por parte del consorcio vasco liderado por Sidenor y participado por el Gobierno vasco y las fundaciones bancarias BBK y Vital

Vista de la planta principal de Talgo en Rivabellosa (Álava)
EP

Talgo ha convocado junta extraordinaria de accionistas para los próximos 12 y 13 de diciembre, en primera y segunda convocatoria, respectivamente, para completar la entrada en su capital del consorcio vasco liderado por Sidenor y participado también por el Gobierno vasco y las ... fundaciones bancarias BBK y Vital.

