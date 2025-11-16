Suscribete a
El talento emigrado que retorna a la Galicia de sus padres y abuelos

La Administración autonómica busca reclutar 200 trabajadores cada año con perfiles muy demandados y descendientes de la diáspora del siglo XX

Emmanuel González es analista de sistemas
Luis García López

Resulta prácticamente imposible encontrar a un gallego o gallega que no tenga familiares o ascendencia en el extranjero. Tanto ellos como los que volvieron tras décadas trabajando en países como Argentina, Venezuela o Suiza son el legado de una Galicia que miraba al exterior en ... busca de oportunidades y que, en la actualidad, reconoce en este fenómeno un antídoto para afrontar retos actuales como el invierno demográfico o la falta de mano de obra que se exacerbará en los próximos años con el paulatino envejecimiento de la población.

