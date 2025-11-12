Suscribete a
ABC Premium
Juicio al fiscal general
Día clave: declaran once agentes de la UCO y el propio García Ortiz
Pleno del Congreso
Junts, a Sánchez: «Sus incumplimientos han llevado a bloquear la legislatura»

El Supremo sentencia que la abusividad del IRPH en las hipotecas debe analizarse caso por caso

El Alto Tribunal destaca que no se puede dar una respuesta única sobre este índice que tanta polémica ha generado

La Justicia europea abrió la puerta a anular miles de hipotecas basadas en el índice IRPH

La sede del Tribunal Supremo
La sede del Tribunal Supremo Jaime García
Daniel Caballero

Daniel Caballero

Esta funcionalidad es sólo para registrados

En las hipotecas cuyo interés esté ligado al índice IRPH tendrá revisarse su posible abusividad y falta de transparencia caso por caso. Es decir, que el índice no se declara de por sí abusivo, como sí ocurrió en otras polémicas bancarias como las cláusulas ... suelo, sino que, para ello, han de haberse dado una serie de circunstancias y tendrán que ser analizadas en cada préstamo. Esta es la conclusión a la que ha llegado el Tribunal Supremo en dos recientes sentencias en las que tiene en cuenta los últimos pronunciamientos de la Justicia europea. De esta manera, da un balón de oxígeno a los bancos, que se podían exponer a devoluciones milmillonarias de intereses.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app