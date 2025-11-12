El Supremo sentencia que la abusividad del IRPH en las hipotecas debe analizarse caso por caso

En las hipotecas cuyo interés esté ligado al índice IRPH tendrá revisarse su posible abusividad y falta de transparencia caso por caso. Es decir, que el índice no se declara de por sí abusivo, como sí ocurrió en otras polémicas bancarias como las cláusulas ... suelo, sino que, para ello, han de haberse dado una serie de circunstancias y tendrán que ser analizadas en cada préstamo. Esta es la conclusión a la que ha llegado el Tribunal Supremo en dos recientes sentencias en las que tiene en cuenta los últimos pronunciamientos de la Justicia europea. De esta manera, da un balón de oxígeno a los bancos, que se podían exponer a devoluciones milmillonarias de intereses.

El IRPH es un índice hipotecario, como lo es el euríbor, que utilizan los bancos para calcular el interés de las hipotecas variables que estén referenciadas a él. Su método de cálculo viene a ser el interés medio que aplican las entidades financieras sobre las hipotecas que conceden cada mes. El problema radica en que durante muchos años las entidades publicitaron este producto a sus clientes garantizando que era poco volátil y más seguro que el euríbor, cosa que es cierta, pero no publicitaban que casi siempre cotiza por encima del euríbor.

Cuando comenzó a aplicarse en 1994 fue muy popular, tanto como para llegar a estar presente en el 10% de las hipotecas que se firmaban en España, pero su prestigio y popularidad fueron decayendo hasta figurar solo en el 0,28% de los contratos acordados en 2018. Si hoy sigue vigente es porque está en los préstamos vivos de quienes firmaron una de estas hipotecas, muchos de los cuales reclamaron ante los juzgados por los problemas de transparencia y abusividad en la comercialización de este índice.

El Supremo ha emitido dos sentencias en las que sienta su nueva doctrina tras los últimos fallos del Tribunal de Justicia de la UE. «La superación o no del control de transparencia de las cláusulas que contienen el IRPH como índice de referencia no admite una respuesta única y que la solución dependerá de las concretas circunstancias de cada préstamo y de cada litigio, en función de los hechos que queden probados en el mismo», concluye el Alto Tribunal. Deja, así, la puerta abierta a todo y obliga a los posibles afectados a litigar.

Visto este pronunciamiento, el Supremo añade también «un catálogo de los diferentes elementos que habrán de ser tenidos en cuenta por los órganos jurisdiccionales en la realización del control de transparencia, en cumplimiento de nuestra obligación de formar doctrina jurisprudencial». Ese catálogo de elementos técnicos que debe tener en consideración el banco a la hora de haber comercializado estas hipotecas son variados y van enfocados a que el consumidor pueda comprender en toda su extensión lo que está firmando, en qué consiste el índice, cómo se calcula, qué alternativas y consecuencias tiene, etc. «El control de transparencia debe garantizar que un consumidor medio esté en condiciones de comprender el funcionamiento concreto del método de cálculo de ese tipo de interés (IRPH más diferencial) y de valorar así, basándose en criterios precisos e inteligibles, las consecuencias económicas, potencialmente significativas, de la cláusula de intereses remuneratorios sobre sus obligaciones financieras», indica el fallo.

Una controversia milmillonaria

Ángel Sánchez, abogado y socio de Asoban Abogados, destaca que «la clave está en el control de transparencia». «Si la entidad financiera no explicó con claridad la composición del IRPH, sus diferencias respecto a otros índices como el euríbor o la existencia de un diferencial negativo —que compensaba la mayor media del IRPH—, entonces la cláusula podría considerarse no transparente y, por tanto, abusiva», añade el experto.

A juicio de este abogado, vista la sentencia, esta «mantiene abierta la vía judicial: serán los juzgados los que determinen, en cada caso, si la información ofrecida por el banco fue suficiente o no para que el consumidor tomara una decisión informada». Este, asimismo, destaca que hay estimaciones que sitúan el agujero en 44.000 millones de euros.

«No esperamos una avalancha inmediata de reclamaciones, pero sí un repunte progresivo de demandas en los próximos meses. La sentencia del Tribunal Supremo no declara nulo el IRPH de forma general, pero deja abierta la puerta a que los consumidores reclamen si pueden acreditar que no se les explicó correctamente cómo funcionaba el índice ni las consecuencias económicas que implicaba. En la práctica, muchos afectados que habían paralizado sus reclamaciones a la espera de esta decisión volverán ahora a los tribunales, dado que el Supremo confirma que la validez del IRPH depende de la transparencia de cada caso concreto», recoge Sánchez.

Desde la asociación Asufin, por su parte, no ocultan su descontento con las sentencias emitidas por el Supremo de que la transparencia y posible abuso deben ser valorados caso por caso. «Los parámetros que ofrece para realizar el control de transparencia, y de abusividad posterior, suponen, bajo nuestro punto de vista, un retorcimiento de la doctrina europea, a la que nuestro Alto Tribunal debe someterse, para ofrecer, una vez más una interpretación probanca y en contra de los derechos del consumidor», señalan en un comunicado.