El Supremo obliga al Gobierno a abrir la aplicación que designa las ayudas del bono social eléctrico

Unos fallos detectados en 2018 hicieron saltar las alarmas sobre una mala gestión en el reparto

Esta decisión consagra «el acceso a la información pública» como un «derecho constitucional»

Más transparencia en el bono social ABC
Raúl Masa

Decisión histórica del Tribunal Supremo (TS) que abre un nuevo camino hacia una mayor transparencia en la relación de los consumidores con la Administración. En concreto, el TS ha condenado al Ministerio para la Transición Ecológica a facilitar a la fundación ciudadana Civio el ... código fuente de la aplicación informática Bosco, usada para determinar quiénes pueden beneficiarse del bono social eléctrico, en un fallo que consagra «el acceso a la información pública» como un «derecho constitucional» ejercitable ante la administración pública.

