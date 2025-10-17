Suscribete a
El Supremo declara abusivo cobrar por devolver al pasajero las tasas de vuelo, pero avala hacer cargos por imprimir la tarjeta de embarque

El Alto Tribunal se ha pronunciado sobre el recurso de casación presentado por Asufin contra tres cláusulas de Volotea, que la asociación de consumidores considera «abusivas»

Bruselas expedienta a España por las multas impuestas a las aerolíneas que cobran por el equipaje de mano

Un avión de Volotea
Un avión de Volotea ABC

Antonio Ramírez Cerezo y Daniel Caballero

El Tribunal Supremo (TS) estima improcedente que las aerolíneas cobren a los pasajeros por devolverles las tasas aeroportuarias cuando estos no han usado el billete. Es el pronunciamiento que ha hecho el Alto Tribunal en respuesta al recurso de casación presentado por parte de la ... Asociación de Usuarios Financieros (Asufin) contra Volotea por tres cláusulas que considera abusivas. El TS, sin embargo, ha desestimado los recursos presentados contra la compañía con sede en Asturias por repercutir al pasajero la variación de las tasas aeroportuarias entre la fecha de compra del billete y la fecha del vuelo, y por realizar cargos por imprimir la tarjeta de embarque en el aeropuerto, esta última, una práctica por la que el departamento de Consumo (Ministerio de Derechos Sociales) ha multado a varias aerolíneas de bajo coste.

