Suscribete a
ABC Premium

La supervivencia del autónomo cada vez más habitual: ganar 670 euros y pagar 217 por cotizar

La propuesta de equiparación de ingresos y cuota de la Seguridad Social choca con la realidad diaria de un millón de profesionales con escasa facturación

Los autónomos han pagado 1.000 millones más en cotizaciones en dos años

La supervivencia del autónomo cada vez más habitual: ganar 670 euros y pagar 217 por cotizar
José María Camarero

José María Camarero

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El objetivo de que los autónomos coticen a la Seguridad Social en función de sus ingresos ha derivado en una espiral de subidas en las cuotas sociales que ha roto las costuras de muchos trabajadores por cuenta propia al comprobar la intención del ... Gobierno de elevarles sus pagos mensuales a partir de 2026 como si, en muchos casos, sus rentas fueran estratosféricas: un 8,7% más para quienes ingresan menos de 670 euros al mes. Es decir, destinar 217 euros, un 32% de su rendimiento neto mensual a sufragar la cuota de la Seguridad Social.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app